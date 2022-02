Nyon - Heikles Los für Leipzig, angenehme Reisen für Leverkusen und Frankfurt. Während RB nach dem 3:1-Rückspielsieg in der Zwischenrunde der Europa League in San Sebastian bei der Auslosung am Freitag ausgerechnet Spartak Moskaus als Gegners für das Achtelfinale erwischte (siehe nebenstehender Bericht), geht es für Eintracht Frankfurt nach Südspanien und für die Elf von Bayer 04 nach Italien.

"Das wird eine spannende Aufgabe. Uns erwartet ein sehr starker Gegner", sagte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane zum Duell mit Atalanta Bergamo. Die Lombarden wurden wie Leipzig als Gruppendritter der Champions League in die Europa League versetzt. In der Zwischenrunde siegte Atalanta am Donnerstag in Piräus 3:0. Frankfurt, das als Gruppensieger wie Leverkusen direkt für das Achtelfinale qualifiziert war, trifft auf Betis Sevilla.