Der Europa-League-Titel würde für Manchester United und Tottenham Hotspur eine vergeudete Saison retten. Entsprechend zahlreich reisen die Fans zum Endspiel – und bringen Bilbao an die Belastungsgrenze.

Von Sven Haist, London

Die Fans von Manchester United würden sogar nach Bilbao schwimmen, um ihrem Klub beizustehen, vermutet Rúben Amorim. Und was als Lob des Trainers für die große Unterstützung gemeint war, hatte einen wahren Kern. Denn wie die Anhänger vom Gegner Tottenham Hotspur schöpfen sie nahezu alle Fortbewegungsmittel aus, um an den malerischen, im Hinterland der Pyrenäen versteckten Golf von Biskaya im Norden Spaniens zu gelangen. Dort findet an diesem Mittwoch das Finale der Europa League statt.