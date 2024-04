Von Sven Haist, Liverpool

Immer wieder drehte sich Jürgen Klopp zu den eigenen Fans um und versuchte, sie um Unterstützung zu bitten. Aber seine Bemühungen verpufften, als hätte der Trainer des FC Liverpool in eine kaputte Fanfare geblasen. Statt dem bekannten Enthusiasmus an Europapokalabenden war die Stimmungslage in Anfield am Donnerstag von Reserviertheit geprägt. Auch die Klubbesitzer dürften sie vernommen haben, obwohl diese den Fans sonst kaum zuhören.