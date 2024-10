Trotz einer dürftigen Leistung hat Eintracht Frankfurt in der Europa League einen Pflichtsieg verbucht. Die Eintracht siegte im reformierten Modus gegen den lettischen Meister Rigas Futbola Skola 1:0 (0:0). Das Siegtor gelang Hugo Larsson in der 79. Minute.

Das Frankfurter Team legte im Duell mit dem Außenseiter über weite Strecken einen enttäuschenden Auftritt an den Tag und hatte bei einem Lattenschuss der Letten kurz nach dem Führungstor Glück, dass nicht der Ausgleich fiel. Bei der Eintracht feierte, wie von Trainer Toppmöller angekündigt, der 18-jährige Can Uzun seine Premiere von Spielbeginn an. Mit zwei Siegen und einem Remis erfüllen die Frankfurter nach drei Spieltagen die Erwartungen.

Die TSG 1899 Hoffenheim dagegen hat die erste Niederlage kassiert. Der Bundesligist unterlag beim portugiesischen Pokalsieger FC Porto trotz einer ansprechenden Leistung 0:2 (0:1). Im Estádio do Dragão erzielten Tiago Djaló (45.+2 Minuten) und Angreifer Samu (75.) die Treffer für den einstigen Champions-League-Gewinner. In der bisherigen Europapokal-Saison hatte Hoffenheim ein 1:1 beim dänischen Klub FC Midtjylland und ein 2:0 gegen Dynamo Kiew erkämpft.