Von Sven Haist, London

"West Ham are massive, everywhere we go." Mit diesem Schlachtruf tragen die Fans des West Ham United Football Club ihre Mannschaft durch die Saison. Der Slogan, dass West Ham ein "gewaltiger" Klub sei, egal wo auf der Welt er antrete, ist naheliegend und treffend. Gegründet 1895 von Werftmitarbei­tern, hört der Verein auf die Rufnamen "Hammers" und "Irons": Hammer und Eisen.

Die Verbindung zur eisenhar­ten Arbeiterklasse hat West Ham stets von seinen besser betuchten Stadtrivalen in London abgehoben und dem Klub eine furchteinflößende Aura verschafft - ein gewaltiger Verein eben. Kürzlich zeichnete das Sportmagazin The Athletic die Entstehung jenes neuen Sprech­gesangs nach. Laut Fan-Berichten hat er seinen Ursprung rund um das Auswärtsspiel beim KRC Genk in der Europa-League-Gruppenphase im Herbst 2021 - abgewandelt aus einem britischen Schmähruf.

Die Parole ist zum Leitspruch des Vereins geworden, sie breitete sich über dem rauen Londoner East End aus wie die obligatorischen Seifenblasen, die vor jedem West-Heim-Heimspiel gen Himmel steigen. Längst gehört der Sprechgesang nach Siegen zu den Ritualen von Spielern und Fans. Kürzlich grölte ihn auch Publikumsliebling Pablo Fornals, 26, einer der vielen flinken Offensivkräfte des Teams, mit spanischem Akzent ins Mikrofon. Auch Trainer David Moyes, 59, ein hammerharter Schotte, der in seiner Karriere ähnlich viele Schrammen abbekam wie sein Klub, kann sich der Euphorie kaum mehr entziehen. Ja, er habe mitbekommen, dass "wir gewaltig sind" , gestand Moyes zuletzt.

Schon 1976 setzte sich West Ham gegen Frankfurt durch - mit einem 3:1-Sieg im Heimspiel

Derzeit sind sie das wirklich: Erstmals nach 46 Jahren steht West Ham in einem Europapokal-Halbfinale - und trifft dabei, Zufall oder Schicksal, wieder auf Frankfurt, wie 1976. Damals setzten sich die Londoner, angetrieben von Klublegende Sir Trevor Brooking (647 Hammers-Pflichtspiele), im Rückspiel daheim durch (3:1 nach 1:2). Diesmal muss West Ham zunächst zu Hause ran, im riesigen London Stadium, dem Olympiastadion von 2012, mit dem die Fans nach dem Umzug 2016 fremdelten.

Erst langsam geriet das Areal zu einer Festung wie die vorherige Spielstätte Boleyn Ground in der Green Street (ganz früher: Boleyn Castle). Nach turbulenten Anfangsjahren im Olympiastadion mit Fan-Revolten erhielt West Ham von der Betreibergesellschaft, die dem Klub die Arena für 99 Jahre zum Schnäppchenpreis von jährlich zwei Millionen Pfund vermietet, 2020 die Genehmigung, die Tribünen näher ans Spielfeld rücken zu dürfen. Mit Heimsiegen über Chelsea, Liverpool und Manchester City sowie dem Lauf im Europacup eroberte die Spielstätte nun in dieser Saison vermehrt die Herzen der Anhänger.

West Ham ist eine Art englisches Äquivalent zu Eintracht Frankfurt. Die Größe des Klubs ergibt sich aus seiner lebhaften Tradition und dem beeindruckenden Support der Fans. 2018 und 2020 drohte West Ham der Abstieg aus der Premier League, beide Male war Trainer Moyes der Retter. Zur Belohnung durfte er nach seinem zweiten Notfalleinsatz länger bleiben. Dabei gelang ihm das Kunststück, trotz überschaubarer Mittel aus West Ham ein hammerhartes Team zu formen. Ähnliches war ihm auch in seinen elf Jahren beim FC Everton (2002 bis 2013) gelungen.

Die Tugenden für seine Spielidee - diszipliniert, kraftvoll, leidenschaftlich - verkörpert keiner besser als West Hams ewiger Kapitän Mark Noble. Nach 18 Profijahren wird Noble seine Karriere jedoch im Sommer beenden. Doch die Mannschaft hat sich vom Mittelfeldantreiber inzwischen weitgehend emanzipiert. Als Nachfolger steht Englands Nationalspieler Declan Rice bereit, der mit dem Tschechen Tomáš Souček das Herzstück der Elf bildet. Etliche Spitzenklubs werben bereits um den ballsicheren Organisator.

Auf dem Fundament einer stabilen Defensive setzt West Ham weiter vorne in Jarrod Bowen, Manuel Lanzini und Michail Antonio auf spiel- und konterstarke Profis, die Moyes am Wochenende alle schonte. Er wollte Kräfte sparen für die Europa League, deren Sieger die Champions League erreicht. Und für die Königsklasse hat sich West Ham aufgrund der überlegenen Konkurrenz in der Premier League noch nie qualifizieren können.

West Hams Modernisierung schreitet derweil auch abseits des Platzes voran. Im November erwarb eine tschechische Investorengruppe um den Milliardär Daniel Křetínský 27 Prozent der Vereinsanteile, für etwa 200 Millionen Euro. Durch die Transaktion reduzierte sich der Einfluss der bisherigen Mehrheitseigner David Sullivan (jetzt 38,8 Prozent) und David Gold (25,1), die den Klub 2010 übernahmen. Das frische Kapital soll vorwiegend langfristige Darlehen abtragen.