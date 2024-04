Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Über Jeremie Frimpong sagen sie in Leverkusen, dass er ein Geheimnis habe, das sich schlecht mit seinem Beruf vertrage: Er könne nicht schießen. Die halb spöttisch, halb ernst gemeinte Nachrede schien sich in London beim Europa-League-Spiel gegen West Ham United auf schockierende Weise bestätigt zu haben, nachdem Frimpong in der 83. Minute zum Elfmeter angetreten war - und den Ball in den ewigen East-End-Nebel jagte. Genau besehen, handelte es sich zwar nicht um einen authentischen Elfmeter, aber der Rechtsaußen hatte in freier Fahrt auf den West-Ham-Torwart Lukasz Fabianski zusteuern und ihn zum Eins-gegen-eins-Duell herausfordern dürfen.