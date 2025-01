Vor dem Fußball-Europa-League-Spiel zwischen AS Rom, dem Klub von Rio-Weltmeister Mats Hummels, und Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr) ergreift Roms Stadtverwaltung strenge Sicherheitsmaßnahmen. 3500Eintracht-Fans werden erwartet, darunter 350 Hooligans. Die Devise gegen gewalttätige Fans lautet: null Toleranz. Sie sollen von der Polizei vom Flughafen zum Stadion begleitet werden. Circa 1000 Polizisten sollen das Areal rund um das Stadio Olimpico und die Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum bewachen, berichtet die Corriere dello Sport. Damit sollen Krawalle und Schäden in der Altstadt vermieden werden. Verboten wurde zudem der Verkauf von Alkohol in Flaschen und Dosen.