4. Oktober 2018, 23:18 Uhr Europa League 3:0

Jahrelang kostete die Europa League die Bundesliga Punkte in der Uefa-Wertung. Diesmal gab es in drei Spielen drei Siege. Der Coup gelang Frankfurt mit einem 4:1-Erfolg gegen Lazio Rom.

Jahrelang kostete die Europa League die Bundesliga Punkte in der Uefa-Wertung. Diesmal gab es in drei Spielen drei Siege. Während RB Leipzig beim 3:1 (1:0)-Erfolg bei Rosenborg Trondheim durchgehend souverän auftrat und Eintracht Frankfurt beim 4:1 (2:1) gegen Lazio Rom groß aufspielte, tat sich Bayer 04 Leverkusen beim 4:2 (2:1) gegen den zypriotischen Pokalsieger AEK Larnaka phasenweise sehr schwer. Höhen wechselten sich minütlich ab mit chaotischen Momenten in allen drei Mannschaftsteilen. Erst in der Nachspielzeit sicherte Julian Brandt den Erfolg für die flattrigen Rheinländer.

Der Coup des Abends gelang aber zweifellos Eintracht Frankfurt. Vor der Saison eher skeptisch betrachtet, feierte der hessische Klub schon den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Die Frankfurter überzeugten mit einer starken Leistung, profitierten aber auch von zwei Platzverweisen auf Seiten der Römer. Freilich führten die Hausherren nach sauber herausgespielten Treffern mit 2:1, erzielt von Filip Kostic mit der Nr. 10 , ehe der erste Römer den Rasen verlassen musste. Kurz nach der Pause gelang Luka Jovic ein Traumtor (52.) zum 3:1 per Heber, und nachdem der Argentinier Joaquin Correa nach hartem Einsteigen im Mittelfeld glatt Rot (58.) gesehen hatte, war die Partie frühzeitig zugunsten der Eintracht entschieden.