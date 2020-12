Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern München haben den spanischen Meister Baskonia Vitoria-Gasteiz 77:66 besiegt und sich mit nun 10:5 Siegen in der Spitzengruppe der Euroleague festgesetzt.

Den Bayern schien der unnötige 75:79-Misserfolg vom Mittwoch bei St. Petersburg noch in den Köpfen zu stecken, sie wirkten zunächst nervös und kamen schleppend in die Partie. Ballverluste und Fehlwürfe ermöglichten Vitoria eine schnelle 5:0-Führung, ehe Leon Radosevic den ersten Dreier für die Gastgeber traf. Der Deutsch-Kroate sammelte elf Punkte und steht beispielhaft für die signifikante Entwicklung des Teams unter Trainer Andrea Trinchieri. Auch wenn die Hände der Akteure anfänglich beim Wurf zittern, so packen selbige in der Defensive verlässlich zu. Dank der giftigen Abwehrarbeit war Vitoria schnell eingeholt, nach dem ersten Viertel lag der FCB 18:15 vorn. Bemerkenswert ist nicht nur die Entwicklung einzelner Akteure, sondern auch des Teamspiels.

Der Trainer schafft es zusehends, aus vielen Hochtalentierten ein funktionierendes Ensemble zu formen. Das enteilte zwischenzeitlich zweistellig, doch zur Pause waren die Spanier beim 30:38 weder dran, deren individuelle Fähigkeiten kaum niedriger waren. Zwar legten die Gastgeber auch nach der Pause stets vor, aber die Basken ließen sich nicht abschütteln und hielten den Rückstand, angeführt vom ehemaligen NBA-Guard Zoran Dragic (13 Punkte) vor dem Schlussviertel (50:58) in einem Bereich, der schnell aufzuholen ist. Nicht gegen diese Münchner, die hielten das Tempo hoch, brachten den Sieg souverän ins Ziel und hatten neben Radosevic in Wade Baldwin (17), Paul Zipser (13) und Topscorer Jalen Reynolds (21) drei weitere Akteure, die zweistellig punkteten.