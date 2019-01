9. Januar 2019, 22:46 Uhr Euroleague Ohne Ellbogen

Bayern-Basketballer verlieren in Athen und kassieren wegen sorgloser Defensive im 17. Spiel der Euroleadue die neunte Niederlage.

Von Matthias Schmid

Auch 21 Punkte von Derrick Williams in Athen haben am Ende für die Basketballer des FC Bayern nicht gereicht, um das Auswärtsspiel bei Panathinaikos gewinnen zu können. Gegen einen direkten Konkurrenten um die Teilnahme an den Playoffs der Euroleague hatten die Münchner am Mittwochabend mit 67:77 (32:43) das Nachsehen. Vor allem im ersten Viertel hatten sie bei ein paar Zirkusnummer von Spielmacher Nick Calathes und James Gist viel zu ehrfürchtig zugeschaut, der einige Alley-oop-Anspiele aus der Luft spektakulär in den Korb stopfte, das war hübsch anzusehen. Erfolgreich dazu. Athen führte nach den ersten zehn Minuten 22:11 und vergrößerte seinen Vorsprung auf 15 Punkte (26:11), weil die Gäste zu sorglos verteidigten. Doch sie haben ja noch den Amerikaner Williams in ihren Reihen, diesen derzeit famos aufspielenden früheren Profi aus der nordamerikanischen Basketballliga NBA, der auch in Griechenland einmal mehr auffälligster Bayern-Spieler war und mit seiner Wucht und Raffinesse fast allein dafür sorgte, dass seine Mannschaft wieder näher herankam (32:43).

Die Münchner, die am Mittwoch die neu geschaffene Position des Leiters für Spielerentwicklung und Scouting mit dem früheren kroatischen Profi Emilio Kovacic besetzten, verringerten den Abstand im dritten Viertel zwischenzeitlich sogar auf sechs Punkte (39:45), ins Schlussviertel ging Panathinaikos allerdings mit einem 59:50-Vorsprung, der hielt.

Die Unterlegenheit des FC Bayern unter den Körben, wo sie zu wenig ihre Ellbogen einsetzten, war am Ende neben fehlender Wurfpräzision mitentscheidend dafür, dass sie im 17. Euroleague-Spiel die neunte Niederlage hinnehmen mussten, auf die gleiche Bilanz kommen nun auch die Griechen, bei denen sich Calathes mit 14 Punkten und elf Assists hervortat. Bereits an diesem Freitag (20.30 Uhr) geht es für München international mit dem Heimspiel gegen Olimpia Mailand weiter.