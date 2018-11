29. November 2018, 23:24 Uhr Euroleague Kraftlos unterm Korb

Die Münchner Basketballer verlieren deutlich in Tel Aviv. Durch die sechste Niederlage im zehnten Spiel fällt der FC Bayern auf Platz zehn zurück.

Von Matthias Schmid , Tel Aviv/München

Scottie Wilbekin ist manchem Basketballer des FC Bayern schon im Schlaf erschienen, es war kein schöner Traum, eher ein Albtraum, wie Spielmacher Stefan Jovic vor ein paar Wochen zugab, denn der Amerikaner hatte in der vergangenen Saison einmal 41 Punkte, darunter zehn Dreier, gegen München gesammelt - in einem Spiel wohlgemerkt. Das war im Halbfinale des Eurocups für Darussafaka Istanbul. Mittlerweile trägt Wilbekin das Trikot von Maccabi Tel Aviv und läuft in der Euroleague auf. Am Donnerstagabend traf er nun das erste Mal wieder auf die Münchner; der 25-Jährige begann - wie sollte es anders sein - mit einem Distanzwurf. Sollte er wieder die Bayern in die Resignation treiben?

Nein, am Ende warf er nur zwei erfolgreiche Dreier, die Bayern verloren dennoch mit 71:95 (29:47) und mussten so im zehnten Spiel in der höchsten europäischen Spielklasse die sechste Niederlage hinnehmen, während Tel Aviv mit neuem Trainer seinen zweiten Sieg feierte. "Wir haben eine ganz schlechte Defensive gespielt", haderte Bayern-Cheftrainer Dejan Radonjic schon zur Pause. Im dritten Viertel steigerten sich seine Spieler, sie waren gieriger, wacher und verringerten den Rückstand, der in der ersten Hälfte phasenweise zwanzig Punkte betragen hatte, wieder auf elf Zähler (52:63). Aber am Ende hatten sie keine Chance, weil Tel Aviv besser traf und kraftvoller zupackte, vor allem unter den Körben und 23 Abpraller, sogenannte Rebounds, mehr sammelte als München. Als erfolgreichster Bayern-Werfer kam Williams auf 15 Punkte. Und Wilbekin? Begnügte sich mit zehn Zählern.