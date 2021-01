Von Ralf Tögel, München

Detailansicht öffnen Zum Verstecken: Die Basketballer des FC Bayern wurden in Mailand phasenweise vorgeführt, Jalen Reynolds war mit 12 Punkten Topscorer und der Einzige, der einigermaßen Normalform erreichte. (Foto: Oryk Haist/imago)

Urplötzlich verschärfte sich der Ton. Ettore Messina, NBA-dekorierter Trainer der Basketballer von Olimpia Mailand, hatte gerade begonnen, über das Spiel gegen den FC Bayern zu räsonieren, als der Münchner Kollege Andrea Trinchieri den Presseraum betrat. Eigentlich hat in der Basketball-Euroleague der Gast das Recht, zuerst sein Statement abzugeben; auf die Frage des Münchner Pressechefs zu dieser Gebräuchlichkeit verlor Messina kurzzeitig die Contenance. Er habe bereits 20 Minuten gewartet und dann begonnen, "wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie heimgehen", blaffte er in Richtung Trinchieri. Und wünschte mit finsterer Miene noch einen guten Flug, ohne zu versäumen, diese Freundlichkeit mit einem derben Schimpfwort zu vergiften. Es war die passende Pointe an einem unerfreulichen Abend für den Landsmann und Kollegen aus München, der unverrichteter Dinge von dannen zog.

Man kann nur erahnen, welchen Schmerz diese 51:75-Niederlage der Seele des impulsiven Italieners zugefügt hat, ausgerechnet in seiner Heimatstadt, ausgerechnet bei seinem Heimatverein. "Ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das besonders weh tut", sagte Paul Zipser, nachdem der Flieger mit dem FC-Bayern-Tross in Frankfurt gelandet war. Von dort ging die Reise mit dem eigenen Bus gleich weiter nach Bayreuth, wo die Münchner schon am Samstagabend (20.30 Uhr) in der Basketball-Bundesliga (BBL) spielen. Trotz allem sei Trinchieri bei der Besprechung direkt nach dem Spiel "in der Kabine nicht ausgeflippt", berichtete Zipser, sondern habe "den Umständen entsprechend ruhig und sachlich analysiert". Der Coach wisse schon, wann es nichts bringe, auf die Spieler einzuhauen.

Detailansicht öffnen "Der Trainer ist nicht in der Kabine ausgeflippt", erzählt Paul Zipser nach dem Spiel. Grund genug hätte er gehabt. (Foto: Mladen Lackovic/imago)

Viel mehr Zeit bleibt angesichts der Flut an Spielen auch nicht, weshalb Trinchieri den Blick am Tag danach nach vorne richtete: "So eine Leistung kann während einer solchen Saison passieren; es sollte nicht passieren, doch es kann passieren." Ein paar Anmerkungen zur Partie gab der Italiener aber doch noch: "Wir waren einfach überhaupt nicht da. Es begann mit den kleinen Details, die dann zusammen zu einer großen Sache wurden. Es war einfach ein sehr schlechter Abend, wir haben uns selbst blamiert und sind von uns enttäuscht." In der Tat hat man die Bayern in dieser Saison noch nicht derart chancenlos erlebt, nie zuvor haben sie weniger Punkte in einem Spiel in der europäischen Eliteklasse erzielt.

Wade Baldwin und Vladimir Lucic haben die Bayern bisher durch die Saison getragen, in Mailand standen beide neben sich

Auch Spielmacher Wade Baldwin stand auf dem Mailänder Parkett völlig neben sich. Der 24-Jährige startete mit einem Fehlwurf und zwei von fünf Ballverlusten ins Spiel, erzielte in der 18. Minute seinen ersten von mageren sechs Punkten - per Freiwurf. Trinchieri gönnte ihm notgedrungen viele Pausen, was aber nicht viel brachte, denn der Spielmacher war nicht der Einzige, der meilenweit von seiner Normalform entfernt war. Zwar war Baldwins Wurfhand wegen einer Verletzung auf dem Handrücken bandagiert, was ihn sicher behinderte, als Ausrede für seine Leistung wollte er das aber nicht gelten lassen. Nicht viel besser erging es Vladimir Lucic, der bisher so starke Serbe verschusselte dreimal das Spielgerät und erzielte in 20 Minuten Spielzeit keinen einzigen Punkt. Zwei Ausfälle sind in dem tiefen Kader eigentlich zu verschmerzen, waren es aber nicht an diesem Abend.

"Wenn die Starting Five nicht funktioniert, dann kommt von der Bank neue Energie, aber das war auch nicht der Fall", so erklärte Zipser die kollektive Fehlleistung. Das Hinspiel in München war ja erst mit dem letzte Wurf entschieden worden, eigentlich war eine Revanche geplant: "Wir wollten ihnen ein intensives Spiel und einen großen Kampf liefern, aber es ist alles schief gegangen." Lediglich Center Jalen Reynolds durfte man ausnehmen von der Generalkritik, er hatte immerhin ein paar gute Szenen und lag mit 12 Punkten als einziger Bayern-Spieler im zweistelligen Bereich.

Besonders bitter war für die Münchner, dass die edel besetzten Mailänder in der ersten Halbzeit ebenfalls hinter ihren Möglichkeiten zurückblieben, im zweiten Viertel übertrafen sich die Teams geradezu mit Fehlpässen und Ballverlusten. Allerdings steigerte sich der Gastgeber, die Bayern hielten ihr niedriges Niveau, die Trefferquote blieb desaströs: Von 14 Dreierversuchen fielen zwei durch die Reuse, auch aus dem Halbfeld war es nicht viel besser.

Gegen Bayreuth verloren die Bayern in der Pokal-Qualifikation, am Samstagabend ist die Revanche geplant

Spätestens am Samstagabend werden die trüben Gedanken von Bayreuth vertrieben, auch in Oberfranken ist eine Revanche geplant. Zipser erinnert an die Niederlage in der Pokal-Qualifikation: "Gegen sie haben wir schon einmal schlecht ausgesehen, wir sind alle sehr motiviert." So soll auch der Spaß ins Spiel zurückkehren, hofft Zipser. "Davon hatten wir gestern sehr wenig."