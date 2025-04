Das Spitzenspiel in Ulm ist für Gordon Herbert nicht mehr als eine lästige Pflicht. „Der Dienstag ist mir egal. Wir spielen, weil es im Plan steht“, sagte der Trainer des Tabellenführers FC Bayern München vor dem Duell mit dem ersten Verfolger in der Basketball-Bundesliga (BBL). Für den FCB geht es am Donnerstag am letzten Hauptrundenspieltag der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul ums Viertelfinalticket, 48 Stunden vorher tritt er in Ulm an (20 Uhr). „Dass wir am Dienstag noch spielen müssen, ist nicht ideal, aber so ist es“, sagte Herbert.