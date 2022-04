Die Basketballer des FC Bayern haben am Mittwochabend ihr drittes Euroleague-Viertelfinalspiel gegen den FC Barcelona mit 66:75 verloren. Damit gingen die Katalanen in der Best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung. Nachdem die Bayern Spiel zwei gegen den Titelfavoriten in Spanien überraschend gewonnen hatten (90:75), ging Barça diesmal mit giftiger Abwehr und hoher Wurfpräzision zu Werke, enteilte rasch auf 18:5 - und lag zur Pause bereits mit 49:31 Punkten vorne. Kämpferisch war den Münchnern kein Vorwurf zu machen, aber vor allem gegen den ehemaligen NBA-Forward Nikola Mirotic war kein Kraut gewachsen, Barças Topspieler führte sein Team mit 25 Punkten zum verdienten Sieg. Auf Münchner Seite war einmal mehr Vladimir Lucic bester Akteur (17), zweistellig trafen noch Augustine Rubit (14) und Ognjen Jaramaz (13).