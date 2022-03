Nach einer vierwöchigen Euroleague-Pause mussten die Basketballer des FC Bayern am Freitagabend eine Niederlage einstecken: Gegen die favorisierten Gäste von Olympiakos Piräus verlor die Mannschaft von Andrea Trinchieri 88:98 (53:50). Zu Beginn der Partie hielten die Bayern sehr gut mit, nach der Pause fanden die Gastgeber allerdings selten ein Mittel gegen das erfahrene Gästeteam. "Sie waren in der zweiten Halbzeit besser, wir haben ihre Guards nicht gut bewacht", analysierte Trinchieri, der während des Spiels ein T-Shirt mit der Aufschrift "No more war" trug. "Wenn wir Fehler machen, wissen sie, wie sie daraus Profit schlagen können", analysierte Darrun Hilliard die lange enge Partie.

Der entscheidende Bruch im Bayern-Spiel ereignete sich zu Beginn des dritten Viertels, als Vladimir Lucic ein umstrittenes viertes Foul zugesprochen bekam und mehrere Minuten auf der Bank verbrachte. Corey Walden und Zan Mark Sisko beendeten die Partie wenig später mit fünf Fouls. Das Schlussviertel entschieden die Griechen mit einer konzentrierten Offensivleistung und 25 Punkten für sich. Beste Werfer für die Bayern waren Augustine Rubit (18) und Lucic (15). Das nächste Spiel im Audi Dome findet am Sonntag statt, die Bundesliga-Partie gegen Bamberg steht an (18 Uhr). Vor dem Spiel organisiert der FC Bayern eine Sammelaktion für die Betroffenen des Ukraine-Krieges: Zuschauer können am Haupteingang Sachspenden wie Isomatten oder Erste-Hilfe-Sets abgeben.