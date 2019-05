17. Mai 2019, 08:41 Uhr Final Four der Euroleague Zu Gast bei 250 000 Basketballtrainern

Johannes Voigtmann spielt mit seinem Klub Baskonia nicht beim Final Four - aber er kennt die Atmosphäre in der Halle in Vitoria.

Beim Final Four der Basketball-Euroleague präsentiert sich mit dem Baskenland Europas basketballverrückeste Region einem großen Publikum.

So wie der Sport in Deutschland von angeblich 80 Millionen Fußball-Bundestrainern geprägt ist, gibt es im Austragungsort Vitoria-Gasteiz 250.000 Basketballtrainer.

Von Jonas Beckenkamp

Diese Geschichte handelt von einer Art gallischem Dorf, das genau genommen gar kein Dorf ist. Und auch gar nicht in Gallien liegt, sondern im Baskenland. Sie handelt von der 250.000-Einwohner-Stadt Vitoria-Gasteiz, die vor "dem größten Sport-Event steht, das diese Stadt je gesehen hat", wie Jose Antonio Querejeta, 62, sagt. Der ehemalige Basketballer aus der benachbarten Region Gipuzkoa gab diese Einschätzung auf einem Termin der Euroleague ab, der höchsten europäischen Spielklasse. Querejeta repräsentierte dabei den Ausrichter der diesjährigen Endrunde, des Final Four; er ist seit vielen Jahren Präsident des Klubs Kirolbet Baskonia.

Vitoria und Basketball, diese Verbindung ist so besonders, dass die Euroleague nicht mehr anders konnte, als den Basken endlich den Zuschlag für das Finalwochenende zu geben. Üblicherweise landet das Final Four, das aus zwei Halbfinals, einer Partie Spiel um Platz drei sowie einem Endspiel besteht, in Europas Metropolen. Wo die sogenannten "großen Märkte" locken, wo ein internationales, konsumfreudiges Publikum sich vergnügen kann. In Vitoria gibt es eher keinen großen Wirtschaftsmarkt, es gibt nicht mal einen Flughafen. Aber es gibt Basketball. Und der bestimmt in dieser Region das Leben wie kaum irgendwo anders. Trotzdem hat es lange gedauert, bis die Endspiele der Euroleague den Weg ins grüne Herzland der Basken fanden.

"Vitoria wartet seit 19 Jahren auf dieses Event. In all den Jahren bestand in der Stadt immer der Wunsch, das Final Four auszurichten", sagt Jordi Bertomeu, der Chef der im Jahr 2000 gegründeten Euroleague. Er konnte schon bei der Präsentation des Ausrichters als Botschaft verkünden: "In nur sechs Stunden waren alle verfügbaren Tickets ausverkauft." Die Zuschauer erwartet am 17. und am 19. Mai eine gewaltige Halle.

In der Fernando-Buesa-Arena im Nordosten Vitorias finden mehr als 15.000 Zuschauer Platz - aber sie wirke noch größer, sagt einer, der sich dort auskennt. Johannes Voigtmann, 26, gerät ins Schwärmen, wenn er über seinen Arbeitsplatz erzählt. Der Center der deutschen Nationalmannschaft spielt seit 2016 in Vitoria. Er findet: "Es ist eine der schöneren Hallen in Europa. Ein bisschen älter, richtig hoch und mit einer ganz speziellen Atmosphäre."

Die erzeugen nicht nur renovierte Umkleiden, ein neuer Videowürfel oder hochmoderne LED-Lichtanlagen, sondern vor allem die Menschen, die dort Woche für Woche ihren Volkssport zelebrieren. Basketball ist bei Baskonia eine beinahe spirituelle Angelegenheit. Über Generationen hinweg zieht es Studenten, Arbeiter und Rentner in die Betonschüssel, um ihr Team anzufeuern, um große Siege gegen die vermeintlichen Übermächte aus Madrid, Barcelona oder auch Valencia zu feiern.

Zuletzt warf der Klub 2018 den großen FC Barcelona in den Playoffs der spanischen Liga aus dem Wettbewerb, 2010 gab es die bislang letzte Meisterschaft - auch das Final Four der Euroleague hat die Mannschaft schon mehrmals erreicht. "Jeder hier versteht Basketball", sagt Voigtmann, "die Leute haben ein sehr gutes Grundwissen, und wenn Du vor die Tür gehst, bist Du sofort mit Basketball konfrontiert." Da kann es vorkommen, dass er schon beim Morgen-Kaffee fachsimpeln muss.

So wie der Sport in Deutschland von angeblich 80 Millionen Fußball-Bundestrainern geprägt ist, gibt es in Vitoria 250.000 Basketballtrainer, sagt der in Thüringen geborene Voigtmann. Er spielte zuvor in Frankfurt, einer Großstadt mit deutlich weniger Basketball-Enthusiasten. Am ehesten ist Vitoria mit seiner Tradition fürs Körbewerfen und fürs Toben in der Halle hierzulande wohl mit Bamberg zu vergleichen, der selbsternannten "Freak City".