Irgendwann wird Eteri Tutberidse fast schon emotional. Zumindest im Vergleich dazu, wie kühl und kontrolliert sie sonst immer in der Öffentlichkeit auftritt. „Habe ich das verdient?“, fragt sie und wiederholt noch einmal, jedes Wort betonend: „Habe ich das verdient?“

Vor vier Jahren spielte Eteri Tutberidse eine Schlüsselrolle im größten Skandal der Winterspiele von Peking: als Trainerin der gerade einmal 15-jährigen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa. Damals wurde erst bekannt, dass ein nur wenige Wochen zuvor genommener Dopingtest positiv war, weshalb Russland Gold im Teamwettbewerb verlor und Walijewa später für vier Jahre gesperrt wurde. Und dann erlebte die Welt einen der verstörendsten Momente der olympischen Geschichte, als Walijewa unter irrem Druck den Einzelwettbewerb absolvieren musste – und daran zerbrach, weil das alles viel zu viel war für ein Kind von 15 Jahren.

Jetzt ist Eteri Tutberidse, anders als Walijewa, wieder bei den Winterspielen, diesmal als Teil des georgischen Teams, als persönliche Trainerin von Läufer Nika Egadse. Sie ist zwar offiziell akkreditiert, aber zugleich von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) zur Persona non grata erklärt worden. Es gebe zwar keinen Rechtsgrund für einen Ausschluss, sagte kurz vor den Spielen Wada-Präsident Witold Banka. Aber dann fügte der Mann, dessen Agentur mit umstrittenen Figuren des Weltsports oft eher gnädig umgeht, den seltenen Satz an: „Persönlich ist mir beim Gedanken an ihre Anwesenheit unwohl.“

Zwei Tage später steht die unerwünschte Trainerin in der Eiskunstlaufarena im Süden Mailands. Tutberidse ist normalerweise eine auffällige Erscheinung, nicht nur wegen ihrer blonden Lockenmähne, aber in Mailand hält sie sich auffällig zurück. Beim Teamevent taucht sie in der Box des georgischen Teams gar nicht auf, sondern nur kurz am Rand, als ihr Schützling an der Reihe ist. Am liebsten würde sie direkt danach wieder verschwinden, und als die SZ sie am Rande der Mixed Zone nach einem Gespräch fragt, ziert sie sich eine Weile. Die Medien seien alle „böse“ und würden einen „Haufen Mist“ schreiben. Aber ein wenig spricht sie dann doch.

Bankas Worte haben sie kräftig verärgert. „Unwohl fühlen, was soll das denn sein? Als ob das etwas Persönliches wäre“, sagt sie: „Ich verdiene es nicht, dass Banka ohne Respekt über mich spricht.“

Es ist das zweite Mal, dass ein mächtiger Mann des Weltsports sich so unverblümt über Tutberidse geäußert hat. Vor vier Jahren war es Thomas Bach, damals noch der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), der erklärte, ihm sei es „kalt über den Rücken“ gelaufen, als er den Umgang mit Walijewas Auftritt sah. „Ich warte immer noch auf eine Entschuldigung von Bach“, sagt Tutberidse dazu, als Scherz, wie sie betont, ihr ist natürlich klar, dass da nichts kommt: „Er hatte kein Recht, das zu sagen, was er gesagt hat“, er verstehe überhaupt kein Russisch, da habe es gar keine Grobheiten gegeben.

Vorwürfe über ihre Methoden und ihre strenge Art weist Tutberidse zurück

Gesagt hatte Tutberidse zu Walijewa: „Warum hast du alles so aus den Händen gegeben? Warum hast du aufgehört zu kämpfen?“ Das klang tatsächlich nicht so schlimm. Aber es waren ja nicht nur ihre Worte, die damals so viel Aufsehen erregten, es war ihre ganz kühl-kontrollierte Art, die das Bild von der „Eishexe“ formten. „Jetzt nimm sie doch mal in den Arm“, flehte der Moderator Daniel Weiss in der ARD, und Katarina Witt kamen während der Übertragung die Tränen. Tutberidse hingegen findet, man habe sich gut um Walijewa gekümmert.

Eteri Tutberidse, Jahrgang 1974, gebürtig aus Moskau und früher selbst Eiskunstläuferin, ist schon seit Jahren die erfolgreichste und umstrittenste Trainerin der Szene zugleich. So viele Medaillen gingen an Athletinnen aus ihrer Schule namens Sambo 70: 2014 gewann Julia Lipnizkaja Silber, 2018 Alina Sagitowa Gold vor Jewgenija Medwedjewa, 2022 Anna Schtscherberkowa vor Alexandra Trussowa, die damals quasi für die unglückliche Walijewa einsprangen.

Eiskunstlauf ist eine große Nummer in Russland, es gibt einen unfassbaren Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Schulen und Trainern, und Tutberidses Stil ist immer besonders stark kritisiert worden. Diese ewig vielen Wiederholungen, das sehr frühe Einfordern von schwierigsten Sprüngen, die den jungen Körpern so zusetzen, die ganze Attitüde des Drills und penible Kontrolle. Viele Athleten haben ihre Schule irgendwann verlassen oder sind nach ersten Erfolgen nicht mehr in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Vorwürfe über ihre Methoden und ihre strenge Art weist die Trainerin zurück. „Streng, was heißt streng? Waren Sie schon mal bei mir auf einer Trainingseinheit?“, es sei halt viel Arbeit, aus Kindern große Eiskunstläuferinnen zu formen, lange Tage inklusive.

Aber diese Strenge ist ja ohnehin nicht der Grund, warum sich Banka „unwohl“ fühlt, wenn er an Tutberidses Anwesenheit denkt. Sondern das sind die Umstände um Walijewas Dopingfall vor den Spielen in Peking 2022. Damals fand sich das Herzmittel Trimetadizin im Körper der 15-Jährigen, ein Stoff, den man im Sport einsetzen kann, um die Ausdauer zu steigern. Die russische Seite hat das damit erklärt, dass Walijewa aus einem Glas ihres kranken Großvaters getrunken habe. Nicht nur die Öffentlichkeit fand das unglaubwürdig, sondern auch die Wada – und auch der Internationale Sportgerichtshof (Cas), der deshalb eine Vierjahressperre verhängte.

Weil es nicht vorstellbar ist, wie ein 15-jähriges Mädchen alleine an Dopingmittel gelangen soll, hat die Wada auch geprüft, wie sich ihre Entourage verhalten hat. Es ist aber niemand mehr gesperrt worden, weil die Wada keine Beweise gefunden hat – wobei die Wada in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten ziemlich wenig über Doping in Russland herausgefunden und selbst die ersten klaren Hinweise auf ein russisches Staatsdopingsystem ignoriert hat. Dieser ganze Fall Walijewa, er ist bis heute nicht richtig aufgearbeitet worden.

„Ich bin immer noch sehr gekränkt über die Anschuldigungen, die gegen unseren Stab erhoben wurden“, sagt Tutberidse

Tutberidse ist teilweise öffentlich von russischen Konkurrentinnen unterstellt worden, Tabletten direkt übergeben zu haben. Sie hat das immer bestritten. Bei den internen Untersuchungen hat sie laut sportgerichtlichen Untersuchungen damals den Satz hinterlegt, sie kontrolliere nicht und diskutiere nicht, was die Ärzte den Sportlern verschreiben. „Ich bin immer noch sehr gekränkt über die Anschuldigungen, die gegen unseren Stab erhoben wurden“, sagt sie nun in Mailand, also gegen ihr Trainerteam – sie habe doch selbst viele Fragen, wie das Dopingmittel in Walijewas Körper gekommen sei.

Bis heute trainiert Tutberidse einige der besten Eiskunstläuferinnen ihres Landes, zuletzt gingen die beiden ersten Plätze bei den russischen Meisterschaften an ihre Athletinnen. Es siegte Adelija Petrosjan, 18, die in Mailand in der kommenden Woche im Einzelwettbewerb startet. Steht dann Tutberidse also an der Bande einer russischen Läuferin? Nach Auskunft des Internationalen Olympischen Komitees wäre das sogar möglich. Aber offiziell ist Tutberidse Teil der georgischen Mannschaft, zu der auch ihre Tochter Diana gehört, eine Eistänzerin. Die Trainerin findet das normal. Immerhin habe sie auch schon den Georgier Moris Qwitelaschwili bei den vergangenen beiden Spielen trainiert. Aber es wäre ja weltfremd anzunehmen, dass sie nicht auch mit Petrosjan Kontakt hat. Arbeitet sie hier also auch mit der jungen Russin? „Nein, nur mit Nika“, sagt Tutberidse der SZ.

Eteri Tutberidse ist in Mailand als persönliche Trainerin des Georgiers Nika Egadse (links) im Einsatz. (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

Die Vierjahressperre von Kamila Walijewa ist vor ein paar Tagen abgelaufen. Russland hat diesen Fall immer als einen unlauteren Angriff betrachtet, und die Sportlerin ist in dieser Zeit öffentlichkeitswirksam protegiert worden. Staatspräsident Wladimir Putin persönlich hat sich für sie eingesetzt, so saß sie bei den „Spielen der Zukunft“ in Kasan 2024 bei der Eröffnungsfeier neben ihm. Während ihrer Sperre hat Walijewa an großen Eisshows mitgewirkt, und sie hat sich inzwischen einer anderen Gruppe angeschlossen. Sie trainiert jetzt an der Akademie von Tatjana Nawka – der Ehefrau von Wladimir Putins Pressesprecher Dimitrij Peskow. Vor ein paar Tagen gab Walijewa, inzwischen 19, ihr offizielles Eiskunstlauf-Comeback, als sie in Moskau im Paarlauf antrat und viel Applaus erhielt. „Ich liebe diesen Sport und bin so glücklich hier zu sein“, sagte sie im Staats-TV. Sie habe keinen Kontakt mehr mit Walijewa, sagt Tutberidse in Mailand, und in diesem Moment wirkt sie so, als bedauere sie das wirklich sehr.

Irgendwann erblickt Eteri Tutberidse am Rande der Mixed Zone der Mailänder Eiskunstlaufarena eine Kamera, die das Gespräch filmt, und das passt ihr offensichtlich nicht. Zwei Sätze sagt sie noch, dann verschwindet sie wieder – die Frau, die in Peking so sehr im Zentrum stand.