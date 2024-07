21 Etappen bis nach Nizza: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte endet die Tour nicht in Paris. Los geht’s am 29. Juni in Florenz. Alle Etappen und die Wertungen im Überblick.

Von Marko Zotschew

Seit dem 29. Juni läuft die Tour de France 2024, wie jedes Jahr warten bei der 111. Auflage 21 Etappen auf die Fahrer. Los ging es in Italien, das Feld startete in Florenz. Ankunft ist am 21. Juli nicht in Paris, sondern in Nizza.

Im Etappenplan zur Tour de France 2024 finden Sie alle Termine, Strecken und Etappensieger. Mehr Ergebnisse zur Tour gibt es darüber hinaus Sie in unserem Datencenter mit allen Rennen und Wertungen.

Die Etappen der Tour de France 2024

1. Etappe : 29.6.: Florenz – Rimini (206 km, hügelig) – Sieger: Romain Bardet (Frankreich)

: 29.6.: Florenz – Rimini (206 km, hügelig) – Sieger: (Frankreich) 2. Etappe : 30.6.: Cesenatico – Bologna (199,2 km, hügelig) – Sieger: Kevin Vauquelin (Frankreich)

: 30.6.: Cesenatico – Bologna (199,2 km, hügelig) – Sieger: (Frankreich) 3. Etappe : 1.7.: Piacenza – Turin (230,8 km, flach) – Sieger: Biniam Girmay (Eritrea)

: 1.7.: Piacenza – Turin (230,8 km, flach) – Sieger: (Eritrea) 4. Etappe : 2.7.: Pinerolo – Valloire (139,6 km, Berg) – Sieger: Tadej Pogačar (Slowenien)

: 2.7.: Pinerolo – Valloire (139,6 km, Berg) – Sieger: (Slowenien) 5. Etappe : 3.7.: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint Vulbas (177,4 km, flach) – Sieger: Mark Cavendish (Großbritannien)

: 3.7.: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint Vulbas (177,4 km, flach) – Sieger: (Großbritannien) 6. Etappe : 4.7.: Mâcon – Dijon (163,5 km, flach) – Sieger: Dylan Groenewegen (Niederlande)

: 4.7.: Mâcon – Dijon (163,5 km, flach) – Sieger: (Niederlande) 7. Etappe : 5.7.: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25,3 km, Einzelzeitfahren) – Sieger: Remco Evenepoel (Belgien)

: 5.7.: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25,3 km, Einzelzeitfahren) – Sieger: (Belgien) 8. Etappe : 6.7.: Semur-en-Auxios – Colombey-les-Deux-Eglises (183,4 km, flach) – Sieger: Sieger: Biniam Girmay (Eritrea)

: 6.7.: Semur-en-Auxios – Colombey-les-Deux-Eglises (183,4 km, flach) – Sieger: Sieger: (Eritrea) 9. Etappe : 7.7.: Troyes – Troyes (199 km, hügelig) – Sieger: Anthony Turgis (Frankreich)

: 7.7.: Troyes – Troyes (199 km, hügelig) – Sieger: (Frankreich) 10. Etappe : 9.7.: Orleans – Saint-Amand-Montrond (187,3 km, flach) – Sieger: Jasper Philipsen (Belgien)

: 9.7.: Orleans – Saint-Amand-Montrond (187,3 km, flach) – Sieger: (Belgien) 11. Etappe : 10.7.: Évau-les-Bains – Le Lorian (211 km, Berg) – Sieger: Jonas Vingegaard (Dänemark)

: 10.7.: Évau-les-Bains – Le Lorian (211 km, Berg) – Sieger: (Dänemark) 12. Etappe: 11.7.: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot (203,6 km, flach)

13. Etappe : 12.7.: Agen – Pau (165,3 km, flach)

: 12.7.: Agen – Pau (165,3 km, flach) 14. Etappe : 13.7.: Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (151,9 km, Berg)

: 13.7.: Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (151,9 km, Berg) 15. Etappe : 14.7.: Loudenvielle – Plateau de Beille (197,7 km, Berg)

: 14.7.: Loudenvielle – Plateau de Beille (197,7 km, Berg) 16. Etappe : 16.7.: Gruissan – Nimes (188,6 km, flach)

: 16.7.: Gruissan – Nimes (188,6 km, flach) 17. Etappe : 17.7.: Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdevoluy (178 km, Berg)

: 17.7.: Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdevoluy (178 km, Berg) 18. Etappe : 18.7.: Gap – Barcelonette (179 km, hügelig)

: 18.7.: Gap – Barcelonette (179 km, hügelig) 19. Etappe : 19.7.: Embrun – Isola 2000 (144,6 km, Berg)

: 19.7.: Embrun – Isola 2000 (144,6 km, Berg) 20. Etappe : 20.7.: Nizza – Col de la Couillole (132,8 km, Berg)

: 20.7.: Nizza – Col de la Couillole (132,8 km, Berg) 21. Etappe: 21.7.: Monaco – Nizza (33,7 km, Einzelzeitfahren)

Tour de France 2024 – Alle Wertungen

Gesamtwertung

Mit Ausnahme der Zeitfahr-Etappen gibt es im Ziel aller Etappen für die ersten drei Fahrer eine Zeitgutschrift von 10, 6 und 4 Sekunden. Auf den Etappen 2, 5, 12, 14 und 17 gibt es zudem sogenannte „Bonus Points“, an denen die ersten drei Fahrer 8, 5 und 2 Sekunden gutgeschrieben bekommen.

Bergwertung

Sprintwertung

Teamwertung

Die Tour 2024 im Überblick

Insgesamt 3492 Kilometer müssen die Fahrer in 21 Etappen absolvieren. Am letzten Tag findet wie beim legendären Finale 1989 ein Einzelzeitfahren statt; Greg LeMond gewann damals mit nur acht Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Laurent Fignon die Tour – der bislang knappste Sieg in der Geschichte der Rundfahrt. Die Etappen der Tour 2024 unterteilen sich in:

8 Flachetappen

4 Hügeletappen

7 Bergetappen (davon vier Bergankünfte)

2 Einzelzeitfahren

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte startet die Tour in Italien; es ist das 26. Mal, dass die Rundfahrt im Ausland beginnt. Mit dem Apennin in Italien, den italienischen und französischen Alpen, dem Zentralmassiv und den Pyrenäen stehen in diesem Jahr mehrere Bergmassive auf dem Programm. Neben Frankreich und Italien führt die Tour auf der ersten Etappe auch durch San Marino und startet am letzten Tag in Monaco.

Ziel der Tour de France 2024

Bei der 111. Austragung der Tour de France gibt es ein Novum: Zum ersten Mal in der Geschichte endet das berühmteste Radrennen der Welt nicht in Paris, sondern mit einem Einzelzeitfahren in Nizza. Grund für die Verlegung der letzten Etappe sind die Olympischen Sommerspiele, die fünf Tage nach dem Ende der Tour in Paris beginnen.

Königsetappe der Tour de France 2024

Die Königsetappe der Tour 2024 führt auf der 15. Etappe am 14. Juli von Loudenvielle nach Plateau de Beille. Nach dem Start verläuft die Strecke über den Col de Peyresourde, Col de Mente, Col de Portet-d’Aspet und den Col d’Agnes. Die Bergankunft in Plateau de Beille erreichen die Fahrer nach knapp 198 Kilometern, dabei muss das Feld an einem Tag insgesamt 4800 Höhenmeter überwinden.

Das sogenannte „Dach der Tour de France“ erreichen die Fahrer am 19. Juli auf der 19. Etappe. Das Feld erklimmt dabei in den Alpen den Cime de la Bonette, der mit 2802 Metern nicht nur der höchste Punkt der Tour 2024 ist, sondern auf dem auch die höchste Asphaltstraße Frankreichs liegt.

Weitere Highlights sind der Col du Galibier auf der vierten (2.7.) sowie der Col du Tourmalet auf der 14. Etappe (13.7.).

Die Tour de France 2024 im Free-TV

Im Free-TV ist die Tour de France in der ARD und bei Eurosport zu sehen. Eurosport überträgt alle Etappen von Beginn an live; in der ARD beginnt die Übertragung unter der Woche ab etwa 14:10 Uhr, an den Wochenenden wechseln die Anfangszeiten. Außerdem überträgt die ARD auf www.sportschau.de die Etappen vollständig auch im Livestream.

Favoriten auf den Toursieg 2024

Jonas Vingegaard (Dänemark, Visma-Lease a Bike): Toursieger 2022 und 2023. Die letzten Wochen vor der Tour 2024 arbeitete der Däne hart an seinem Comeback, nachdem er bei der diesjährigen Baskenland-Rundfahrt auf der vierten Etappe in einen Massensturz verwickelt war und sich neben einem Schlüsselbein auch mehrere Rippen gebrochen sowie eine Lungenprellung zugezogen hatte.

Tadej Pogačar (Slowenien, Team UAE Emirates): Gewann 2020 und 2021 die Tour und konnte dieses Jahr zum ersten Mal den Giro d’Italia für sich entscheiden. Siegte 2021 und 2024 im Klassiker Lüttich–Bastogne–Lüttich. Fährt mit den Gesamtsiegen beim Giro und der Katalonien-Rundfahrt in Topform zur Tour der France 2024.

Primoz Roglic (Slowenien, Red-Bull-Bora-hansgrohe): Gewann im vergangenen Jahr zum ersten Mal den Giro d’Italia. Konnte bereits drei Mal hintereinander die Vuelta gewinnen (2019-21) und wurde in Tokio Olympiasieger im Einzelzeitfahren. Stürzte bei der Tour 2023 auf der 5. Etappe und musste schließlich aufgrund des Sturzes auf der 14. Etappe aufgeben. Roglic verließ zum Saisonende 2023 Jumbo-Visma und wechselte zum deutschen Team Red-Bull-Bora-hansgrohe.

Weitere Anwärter auf eine Top-Fünf-Platzierung bei der Tour de France 2024

Egan Bernal (Koumbien, Ineos Greandiers)

(Koumbien, Ineos Greandiers) Remco Evenepoel (Belgien, Soudal Quick-Step)

(Belgien, Soudal Quick-Step) Felix Gall (Österreich, Decathlon-ag2r)

(Österreich, Decathlon-ag2r) Carlos Rodriguez (Spanien, Ineos Grenadiers)

(Spanien, Ineos Grenadiers) Simon Yates (Großbritannien, Jayco-AlUla)

Alle Teams der Tour de France 2024

176 Fahrer in 22 Teams nehmen an der Tour de France 2024 teil, jedes Team stellt dabei acht Fahrer. Das einzige deutsche Team Bora-hansgrohe wurde von Red Bull übernommen und geht als Red-Bull-Bora-hansgrohe an den Start. Die meisten Teams kommen aus Frankreich (fünf), gefolgt von Belgien (vier). Alle Teams im Überblick:

Die Teams und Fahrer können bei der Tour 2024 insgesamt 2,3 Millionen Euro Preisgeld gewinnen, allein dem Gesamtsieger der Einzelwertung winken 500 000 Euro.

Alle Toursieger seit 2000