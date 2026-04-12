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MeinungMarie-Louise Eta bei Union BerlinFür viele Menschen ist eine Trainerin Tagesordnung im Fußball

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Sie ist die Neue, dabei kennt man sie bei Union eigentlich schon: Marie-Louise Eta übernimmt als Trainerin nach dem Aus von Steffen Baumgart.
Sie ist die Neue, dabei kennt man sie bei Union eigentlich schon: Marie-Louise Eta übernimmt als Trainerin nach dem Aus von Steffen Baumgart. Annegret Hilse/Reuters

Auch wenn der Vorgang eine gesellschaftliche Debatte berührt: Dass mit Marie-Louise Eta nun die weltweit erste Trainerin einen Erstligaklub leitet, sollte man durchaus mit einem „Na und?“ zur Kenntnis nehmen.

Hätte Union Berlin den Hund des Präsidenten Dirk Zingler zum Nachfolger des beurlaubten Cheftrainers Steffen Baumgart ernannt, wäre das zweifellos eine Sensation gewesen. Auch wenn zu bedenken wäre, dass der seit 2004 mehr oder weniger monarchisch regierende Vorsitzende Zingler genügend Gewicht im Klub besitzt, um so eine Entscheidung durchzusetzen. Doch selbstverständlich ist weder der Hund des Präsidenten noch in einem vergleichbaren Akt von Willkür und Absurdität der Schwager des Managers Horst Heldt nominiert worden. Sondern Marie-Louise Eta, Uefa-Pro-Lizenz-Inhaberin und Trainerin des Berliner U-19-Juniorenteams. Eine Frau. Na und?

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SZ PlusVon Javier Cáceres

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