Hätte Union Berlin den Hund des Präsidenten Dirk Zingler zum Nachfolger des beurlaubten Cheftrainers Steffen Baumgart ernannt, wäre das zweifellos eine Sensation gewesen. Auch wenn zu bedenken wäre, dass der seit 2004 mehr oder weniger monarchisch regierende Vorsitzende Zingler genügend Gewicht im Klub besitzt, um so eine Entscheidung durchzusetzen. Doch selbstverständlich ist weder der Hund des Präsidenten noch in einem vergleichbaren Akt von Willkür und Absurdität der Schwager des Managers Horst Heldt nominiert worden. Sondern Marie-Louise Eta, Uefa-Pro-Lizenz-Inhaberin und Trainerin des Berliner U-19-Juniorenteams. Eine Frau. Na und?