Von Mathias von Lieben

An der Pasta liegt es zumindest nicht. Wie an jedem Spieltag hat sich Franziska Peter, Rückraumspielerin der Zweitliga-Handballerinnen des ESV Regensburg, gemeinsam mit ihrer Schwester Sophia und Mitspielerin Sara Mustafic auch am Samstagvormittag vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer Solingen-Gräfrath wieder von ihrer Mutter bekochen lassen. Diesmal standen auf dem Speiseplan Spaghetti und Linguine mit vier verschiedenen Soßen: Veggie-Bolognese, Curry-Dattel, Thunfisch und Spinat-Champignon. "Es war wie immer köstlich", sagt Peter am Telefon während ihrer Mittagspause. "Nach dem Nudelessen bei meiner Mama sind wir immer für unsere Spiele gestärkt."

Doch die vielfältigen Pasta-Kreationen, die Mama Peter Wochenende für Wochenende zaubert, entfalten aktuell nicht ihre Wirkung - zumindest nicht mit Blick auf die Ergebnisse. Nachdem die Oberpfälzerinnen durch einen Auswärtssieg in Mainz am 14. Januar kurzzeitig die Tabellenführung übernommen hatten und erste Träume von einem Bundesliga-Aufstieg aufkamen, gerieten sie in eine Abwärtsspirale. Die Niederlage am Samstagabend gegen Tabellenführer Solingen (29:32) war das fünfte sieglose Spiel nacheinander. Nur beim Heimspiel Anfang Februar gegen die HL Buchholz 08-Rosengarten (25:25) konnte der ESV durch einen Last-Second-Siebenmeter von Franziska Peter punkten. Ergebnis: Tabellenplatz fünf - und das nur, weil im 16er-Feld der zweiten Liga auch viele Tabellennachbarn zuletzt schwächelten. "Aber meine Mama ist unschuldig", beteuert Peter.

Trotzdem suchen sie natürlich nach den Gründen ihrer Ergebniskrise. "Wir hatten teilweise richtig schlechte Laune in der Mannschaft, weil wir einfach nicht wussten, woran es lag", sagt die gelernte Bürokauffrau Peter. "Allerdings hatten wir zuletzt auch richtig starke Gegner, gegen die es in der Hinrunde ja auch schon knapp war - wenn damals auch noch mit dem besseren Ende für uns."

Ganz so einfach ist es aber nicht. Auch wenn Trainer Csaba Szücs nicht glaubt, dass die zwischenzeitliche Tabellenführung den Fokus verschoben haben könnte, ist er bei seiner Analyse kritischer. "Unsere Fehlerquote ist seit dem Auswärtssieg in Mainz einfach viel zu hoch", konstatiert er. Zu genaueren Ursachen muss auch er passen. "So eine Phase, in der der Kopf einfach blockiert, muss es auch mal geben. Wir brauchen jetzt einfach ein Erfolgserlebnis, um da wieder rauszukommen."

Wenig Klarheit, einfache Fehlpässe, seltsame Fangfehler - die Anfangsphase der Partie gegen Solingen zeigt das Formtief

Sinnbildlich für das Formtief stand die Anfangsphase des Heimspiels gegen Solingen. Gerade die fehleranfälligen ersten zehn Minuten des ESV ließen erahnen, warum die Oberpfälzerinnen zuletzt so häufig das Nachsehen hatten: wenig Klarheit, einfache Fehlpässe, seltsame Fangfehler. Zwar lagen die "Bunkerladies" zwischenzeitlich 8:5 in Führung, weil auch Tabellenführer Solingen nach der knapp 550 Kilometer langen Anreise zu Spielbeginn noch nicht ganz wach war. Doch mit etwas weniger Fehlern im Offensivspiel hätte die 18:17-Halbzeitführung der Regensburgerinnen durchaus um einiges höher ausfallen können.

Es war bei weitem nicht alles schlecht gegen Solingen. 18 Tore in einer Halbzeit gegen einen Aufstiegsaspiranten - das kommt nicht alle Tage vor. Und trotz vieler Ballverluste gerade im Rückraum zeigten die Regensburgerinnen eine stabilere Spielanlage als zuletzt: "Ich habe einen klaren Aufwärtstrend gesehen", sagt auch Trainer Szücs. "Nach vier holprigen Spielen war das wieder ein gutes Spiel von uns, in dem wir einen Punkt verdient gehabt hätten. In der entscheidenden Phase hat Solingen dann aber keine Fehler mehr gemacht, wir wieder ein paar mehr," sagt Szücs. Peter erzielte in der 58. Minute mit ihrem elften Treffer sogar noch den 29:29-Ausgleich, die letzten drei Tore aber gehörten Solingen.

Am Samstag reisen die Regensburgerinnen zum aktuell formschwächsten Team der zweiten Liga nach Nürtingen, am 4. März kommt dann der Viertplatzierte HC Rödertal in die Oberpfalz. Danach dürfte klar sein, ob sich Franziska Peter und ihre Kolleginnen im oberen Tabellendrittel halten können oder eher Richtung Mittelfeld orientieren müssen. "Wir wollen aus den zwei Spielen vier Punkte mitnehmen", sagt Peter selbstbewusst: "Und ich habe nach dem Solingen-Spiel auch das Gefühl, dass wir das schaffen können." An der Pasta von ihrer Mama soll es jedenfalls nicht scheitern. Auch bei Auswärtsspielen versorgt sie ihre Töchter und Sara Mustafic mit vorgekochten Nudelgerichten.