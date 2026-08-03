Ein großer Moment wird Esther Henseleit für immer bleiben. Auf dem 18. Grün des berühmten Golfplatzes von Royal Lytham & St. Annes stand sie am Sonntag und hob ihren Arm jubelnd in die Luft. Noch hatte der Golfball, den Henseleit soeben mit dem Putter aus etwa zwölf Meter Entfernung losgeschickt hatte, das Loch gar nicht erreicht, doch Henseleit entschied sich intuitiv für einen sogenannten „early call“. Eine Geste, mit der einst Spieler wie Tiger Woods berühmt wurden und die in gewisser Weise der ultimativ coolste Weg ist, sich im Golfsport zu freuen: Aus der Perspektive der Spielerin ist in solchen Fällen nämlich schon klar, was passieren wird, während der Rest der Welt noch wartet.

„Als ich das gemacht habe, habe ich einfach nur gehofft, dass der Ball nicht auslippt (sich im letzten Moment über die Kante aus dem Loch dreht; Anm. d. Red.)“, sagte Henseleit später: „Dann wäre es der peinlichste early call jemals gewesen.“ So wurde es ein ikonischer Moment, auch wenn er nicht mit einem Pokal belohnt wurde: Henseleit zog mit ihrem sensationellen Putt nur in ein Playoff gegen die Japanerin Shiho Kuwaki ein, um den Titel bei der AIG Women’s British Open, dem finalen der fünf Major-Turniere im Frauengolf in diesem Jahr. Das wiederum auf ebenso dramatische Art und Weise endete wie das reguläre Finale.

Kuwaki und Henseleit duellierten sich erneut auf der 18. Bahn des trockenen Linksplatzes im Nordwesten Englands, wo kaum grüne Vegetation zu finden war – bis auf einige Ginsterbüsche auf der rechten Seite. Die hätte Henseleit mit ihrem Abschlag auf die rechte Seite eigentlich verfehlt, allerdings traf ihr Ball erst das Schild eines Platzhelfers, dann einen Zuschauer, schließlich lag er so ungünstig am Rande der Büsche, dass Henseleit nur einen Rettungsschlag spielen konnte. Der brachte sie gegen die 23-jährige Kuwaki ins Hintertreffen, die wenige Minuten später ihren ersten Major-Titel gewinnen konnte.

„Ich hatte einfach ein wenig Pech auf dem zweiten Extraloch“, sagte Henseleit, von Enttäuschung fehlte bemerkenswerterweise jede Spur: „Ich bin sehr stolz darauf, wie ich das heute gemacht habe. Ich habe alles versucht, aber ich denke, es sollte heute eben nicht so sein.“

Eine würdevolle Zweitplatzierte war Henseleit damit, erneut: Die Rolle kennt sie bereits, vom größten Sieg ihrer Karriere, der gar kein Sieg war. Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 scheint immer noch am hellsten in der Bilanz der 27-Jährigen aus Friesland, sie brachte ihr international viel Beachtung ein: Henseleit zählt seitdem zu den ständigen europäischen Anwärterinnen auf einen Major-Sieg. Auf den zumindest Deutschland seit 2020 wartet – damals war es Sophia Popov, die in Schottland die British Open gewann.

Ihr Putt und ihr Jubel bringen ihr in England große mediale Aufmerksamkeit

Sich im internationalen Wettstreit gegen die übermächtigen USA mit der Weltranglistenersten Nelly Korda und die asiatische Golfelite vor allem aus Japan und Südkorea durchzusetzen, ist allerdings ohnehin schon bemerkenswert: Henseleit gelang es in England erneut mit Bravour, in einer wilden Finalrunde einen kühlen Kopf zu bewahren, trotz mehrerer Hoch- und Tiefpunkte im Verlauf des Nachmittags. „Ich werde viel daraus lernen, wie ich heute das Momentum in meine Richtung beeinflusst habe“, sagte Henseleit, die mit einer relativ entspannten Einstellung zu großen Turnieren reist: „Wir spielen jede Woche unter Druck. Natürlich ist es hier vielleicht eine größere Bühne, aber es ist immer noch nur Golf.“

Die Wirkungen ihrer Leistung in England sind dennoch nicht zu unterschätzen: Henseleits Putt auf Loch 18 mitsamt des „early call“ und des euphorischen Jubels mit Reece Phillips, ihrem Partner, Caddie und Trainer in Personalunion, brachte ihr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Der zweite Platz in England war zudem 994 669 US-Dollar wert, was nebenbei auch ein weiterer Beleg für das Wachstum des Frauengolfs ist – vor 50 Jahren, bei der ersten Women’s Open Championship, wurde noch um 500 Pfund Preisgeld gespielt.

Und dann sind da noch die sportlichen Folgen. Nach dem zweiten Platz vom Sonntag steht endgültig fest, dass Henseleit Mitte September in den Niederlanden als Mitglied des europäischen Teams beim Solheim Cup antreten wird, dem Kontinentalwettkampf gegen die USA. Auch das ist eine Parallele zum Jahr 2024: Damals gelang ihr erstmals die Qualifikation als Olympia-Medaillengewinnerin, der Solheim Cup ging in den USA allerdings verloren. Diese Bilanz gilt es zu verbessern: Im September ist Henseleit kein Rookie mehr, sondern längst ein Aushängeschild im europäischen Spitzengolf – auch wenn ihr am Sonntag das Glück fehlte für den ganz großen Triumph mit Pokal.