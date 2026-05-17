Dem nordrhein-westfälischen Landeserdbebendienst in Krefeld sind am Samstag um 15.23 Uhr und um 15.24 Uhr keine außergewöhnlichen seismischen Aktivitäten gemeldet worden. Die beiden unmittelbar aufeinander folgenden fußballerischen Erschütterungen zu exakt diesen Uhrzeiten hätte man aber womöglich auch ohne Gerätschaft spüren und dokumentieren können. Denn Duisburg und Essen sind gar nicht so weit weg von Krefeld, bloß ein paar Kilometer.

Um 15.23 Uhr wogte zunächst ein emotionaler Ausbruch durch all jene Essener Wohnstuben und Kneipen, in denen auf dem Fernseher zu sehen war, wie Ben Hüning für Rot-Weiss Essen in der zweiten Minute der Nachspielzeit im Auswärtsspiel beim SSV Ulm den 3:2-Siegtreffer erzielte. Keine 60 Sekunden später wackelte in Duisburg-Wedau das mit gut 30 000 Zuschauern ausverkaufte Fußballstadion. Allerdings vor Entsetzen, als nämlich MSV-Kapitän Rasim Bulic in der siebten Minute der Nachspielzeit frei vor dem Tor von Viktoria Köln nur den Pfosten traf und damit den Duisburger 2:1-Siegtreffer um Zentimeter verpasste.

Weil Hüning für Essen das Tor traf und Bulic für Duisburg nur den Pfosten, schoben sich die Essener in den letzten Minuten einer fast zehnmonatigen Saison noch an Duisburg vorbei. Sie machten gerade noch den dritten Platz klar und dürfen in der Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga spielen. Am kommenden Freitag haben sie im Hinspiel zunächst Heimrecht an der heimischen Hafenstraße. Vier Tage später, am Dienstag, gastieren sie zum Rückspiel dann beim Drittletzten der zweiten Liga.

Die Duisburger, vor einem Jahr Aufsteiger aus der vierten Liga, standen in dieser Drittliga-Saison an 21 von 38 Spieltagen auf einem direkten Aufstiegsplatz und an weiteren neun auf dem Relegationsplatz. Jetzt sind sie untröstlicher Vierter. Die Essener hingegen standen nur an fünf Spieltagen auf einem direkten Aufstiegsplatz und zum Schluss auch erst zum dritten Mal auf dem Relegationsplatz. Während Cottbus am Samstag den zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Meister Osnabrück verteidigte (dem Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz reichte ein hart erkämpftes 1:0 in Regensburg), sind dahinter nun die Essener der lachende Dritte. Und das nach einer Saison, in der sich andere Klubs vermeintlich besser in Position gebracht hatten im Aufstiegskampf.

Bahnt sich da ein rot-weißes Aufstiegswunder an? Essens Spieler nach der Qualifikation für den Relegationsplatz. Lucca Fundel/dpa

„Unsere Fans haben es gefeiert, als hätten wir schon etwas in der Hand“, sagte nach dem Sieg in der Pressekonferenz der erstaunlich ruhige RWE-Trainer Uwe Koschinat und erklärte: „Meine Emotionalität ist gerade gar nicht so überbordend, denn die beiden großen Spiele als Finale dieser Saison stehen erst noch vor uns.“ Da klang der Torschütze Ben Hüning ganz anders. „Das ist der krasseste Moment meiner Karriere“, schwelgte der 21-Jährige nach dem Spiel bei Magenta-Sport. Er war erst im Januar aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Essen gewechselt. Seine gesamte Jugendzeit hat er einst beim MSV Duisburg verbracht, also bei jenem Klub, den er am Samstag mit seinem Tor ins Unglück stürzte.

Duisburgs Pfostenschütze Bulic sagte tapfer: „Es war trotzdem eine Top-Saison von uns, es ist einfach sehr schade, dass wir es nicht geschafft haben.“ Die ganze Mannschaft könne aber stolz darauf sein, was sie mit dieser Saison in der Stadt ausgelöst habe. „Hier waren heute 30 000 Fans“, sagte Bulic, „es gab Zeiten, da kamen 10 000. In der Stadt lebt der MSV wieder, dafür haben wir gesorgt, und darauf dürfen wir stolz sein.“

Das Ruhrgebiet als einst prägende deutsche Fußballregion könnte einen neuen Vertreter in der zweiten Liga durchaus gebrauchen. Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf und duelliert sich dort wieder mit Borussia Dortmund. In der zweiten Liga benötigt darum zum Zwecke eines Revierderbys der VfL Bochum einen neuen Nachbarklub. Die Essener wären bereit. Sie haben zuletzt in der Saison 2006/07 in der zweiten Liga gespielt.