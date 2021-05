Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Mittelfeld verstärkt. Wie der Erstliga-Aufsteiger meldet, hat Nils Seufert, 24, einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der 24-Jährige kommt mit der Erfahrung von 13 Bundesliga-Einsätzen von Arminia Bielefeld. "Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Art und seinem fußballerischen Potenzial sehr gut in unsere Mannschaft passt", sagt Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport. Seufert sei ein wendiger, flexibler Spieler fürs zentrale Mittelfeld. Mit einem Zweijahresvertrag kommt Max Christiansen, 24, vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim, mit dem sich Fürth schon länger einig war. Wie Seufert ist er ablösefrei, hat 30 Bundes-, 27 Zweit- und 78 Drittligaspiele in seiner Vita stehen und mit SpVgg-Coach Stefan Leitl bereits in Ingolstadt zusammengearbeitet.