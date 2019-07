2. Juli 2019, 23:30 Uhr Erstes WM-Halbfinale USA im Glück

England vergibt beim 1:2 im ersten WM-Halbfinale spät einen Foulelfmeter gegen Titelverteidiger USA, der kurzfristig die verletzte Megan Rapinoe ersetzen muss.

Die US-amerikanischen Fußballerinnen stehen zum fünften Mal im Finale einer Weltmeisterschaft. Der Titelverteidiger bezwang am Dienstagabend in Lyon im hochklassigen und spannenden Halbfinale England mit ein wenig Glück mit 2:1 (2:1) und trifft im Endspiel der WM in Frankreich am kommenden Sonntag (17 Uhr) entweder auf Europameister Niederlande oder Deutschland-Bezwinger Schweden.

Vor fast 60 000 Zuschauern im ausverkauften Stade de Lyon erzielten Christen Press (10. Minute) und Alex Morgan (31.) an ihrem 30. Geburtstag die Tore für das Team von Trainerin Jill Ellis. Ellen White (19.) traf zwischenzeitlich für England zum 1:1 (19.). Die Engländerinnen bestreiten am Samstag somit das Spiel um Platz drei.

In beiden Teams gab es große Überraschungen in der Startelf. US-Star Megan Rapinoe, die zuletzt vier Mal in den K.o.-Rundenspielen getroffen hatte, machte sich nicht einmal mit dem Team warm. Sie soll sich im Abschlusstraining eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben. Für sie kam Press in die Mannschaft. Und bei England rückte Carley Telford für Karen Bardsley zum zweiten Mal bei der WM ins Tor. Die Amerikanerinnen legte wie erwartet mit viel Tempo los. Doch England zeigte sich weder vom schnellen 0:1 noch vom 1:2 sonderlich beeindruckt. Entscheidend war, dass Chancen rar blieben - und dass US-Keeperin Alyssa Naeher einen schwach getretenen Foulelfmeter von Englands Spielführerin Steph Houghton (84.) parierte.