Detailansicht öffnen Emotional wie eh und je: Andy Murray nach seinem Erstrundensieg in New York. (Foto: dpa)

Besonderer Sieg für den britischen Tennisprofi Andy Murray: Der frühere Weltranglistenerste und zweimalige Olympiasieger, der seit Januar vergangenen Jahres mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, bezwang zum Auftakt der US Open den Japaner Yoshihito Nishioka nach starkem Comeback 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4. Es war das erste Einzelmatch des zweimaligen Wimbledonsiegers bei einem Grand-Slam-Turnier seit dem Erstrunden-Aus bei den Australian Open im Januar 2019.

Im vierten Satz wehrte der 33-jährige Murray einen Matchball von Nishioka ab, im fünften Durchgang lag er schon mit Break zurück. Seinen zuvor letzten Einzelsieg bei einem Major hatte der Schotte vor fast genau zwei Jahren ebenfalls in New York geschafft, bereits geplagt von anhaltenden Hüftproblemen erreichte er noch die zweite Runde.

Nun trifft er bei den US Open auf den an Position 15 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime. Vor dem Start der Australian Open 2019 hatte Murray wegen der dauernden Schmerzen in der Hüfte eigentlich schon das Ende seiner Karriere angekündigt. In der ersten Runde von Melbourne scheiterte er nach begeisterndem Kampf über fünf Sätze am Spanier Roberto Bautista Agut, anschließend ließ er sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen. In Wimbledon feierte Murray wenige Monate später im Mixed an der Seite von Serena Williams sowie im Männerdoppel dann eine umjubelte Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne.

Während Murray seine Comeback krönte, stellte Williams einen erneuten Rekord auf und erreichte die zweite Runde des Grand-Slam-Turniers. Die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus den USA setzte sich gegen ihre zehn Jahre jüngere Landsfrau Kristie Ahn in 81 Minuten mit 7:5, 6:3 durch. Damit überholte Williams in der US-Open-Statistik Chris Evert, die in der Geschichte des Profitennis 101 Matches in New York gewann. "Das ist cool. Ich glaube, dass ich das nicht genug wertschätze, aber ich bin mitten in einem Grand Slam. Daher ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sich mit Rekorden zu beschäftigen, wenn ich daran denke, ein Turnier zu gewinnen", sagte Williams.

Sie strebt ihren 24. Titel bei einem der vier weltweit bedeutendsten Turniere an. Damit würde sie mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen. Ihre nächste Gegnerin ist am Donnerstag die Russin Margarita Gasparjan. Ausgeschieden ist dagegen Serenas zwei Jahre ältere Schwester Venus Williams nach einem 3:6, 5:7 gegen die an Nummer 20 gesetzte Tschechin Karolina Muchova. Aber auch Venus Williams stellte eine Bestmarke auf: 22 Mal schlug die zweimalige US-Open-Siegerin in Flushing Meadows auf. Martina Navratilova kam während ihrer Karriere auf 21 US-Open-Teilnahmen.

Medwedew und Thiem geben sich keine Blöße - Kohlschreiber scheitert

Gescheitert ist auch die Belgierin Kim Clijsters, die den ersten Sieg seit ihrem überraschenden Comeback verpasste. Die 37-Jährige musste sich der an Nummer 21 gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa nach vielversprechendem Start noch mit 6:3, 5:7, 1:6 geschlagen geben. Clijsters hatte im Februar nach sieben Jahren Pause ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben und war seit 2012 nicht in New York dabei. Die mittlerweile dreifache Mutter hat das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows dreimal gewonnen (2005, 2009, 2010).

Deutlich leichter tat sich bei den Männern Vorjahresfinalist Daniil Medwedew aus Russland bei seinem 6:1, 6:2, 6:4 gegen den Argentinier Federico Delbonis. Auch Dominic Thiem aus Österreich hatte keine Mühe zum Auftakt: Die Nummer drei der Tenniswelt führte gegen Jaume Munar aus Spanien mit 7:6 (8:6), 6:3, als sein Gegner wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Für den deutschen Routinier Philipp Kohlschreiber dagegen ist das erste Grand-Slam-Turnier nach der mehrmonatigen Corona-Zwangspause schon wieder beendet. Der 36 Jahre alte Augsburger verlor gegen Vasek Pospisil aus Kanada 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). "Er hat von hinten fast tadellos gespielt und die Ballwechsel bestimmt", sagte Kohlschreiber, der als dritter der anfangs fünf deutschen Männer gleich zum Auftakt ausgeschieden ist. Auch Peter Gojowczyk und Dominik Koepfer verpassten den Einzug in die zweite Runde.