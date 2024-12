Choupo – so lautete bis zum vergangenen Sommer beim FC Bayern die Lösung, wenn geschah, was besser nicht passieren durfte: wenn die Münchner Stammkraft im Sturmzentrum, bis 2022 Robert Lewandowski, ersetzt werden musste. In der Saison 22/23 hatte er seinen großen Auftritt, nachdem die Münchner nach Lewandowskis Abschied kurzzeitig dem Irrglauben verfallen waren, ohne echten Neuner spielen zu können. Sie korrigierten die Taktik, Choupo-Moting spielte und traf. Von 2023 an hatte er es dann schwerer, als Harry Kane kam und praktisch nie ausfiel. Choupos Vertrag wurde nicht verlängert.

Nun jedoch, ausgerechnet vor dem wichtigsten Spiel des verbleibenden Jahres im DFB-Pokal gegen Leverkusen an diesem Dienstag, ist Kane verletzt. Mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, den er sich beim 1:1 in Dortmund zuzog, falle er „ein paar Spiele“ aus, sagte Vincent Kompany am Montag. Der Trainer steht erstmals vor der Frage, wie er seinen besten Torschützen ersetzen kann, ohne auf einen explizit dafür vorgesehenen Ersatz zurückgreifen zu können.

Kompanys Antwort auf diese Frage fiel lang aus, er zählte fast alle seine Offensivspieler auf. Kane sei nicht „eins zu eins“ zu ersetzen, aber: „Wir haben Spieler, die torgefährlich sind“ und „genügend Spieler, die die Rolle spielen können“. Infrage kämen Thomas Müller sowie vier der fünf Flügelspieler, bloß „King vielleicht nicht“ – Kingsley Coman ist der klassischste Außenbahnangreifer im Kader.

Müller war in Dortmund in der 33. Minute für Kane eingewechselt worden, fremdelte aber mit der Rolle als vorderste Spitze und vergab eine Großchance. Mathys Tel hatte überraschend als Linksaußen begonnen, aber nicht überzeugt. Serge Gnabry, der vielleicht die meiste Erfahrung als zentrale Spitze vorweist, scheint nach Knieproblemen wieder fit zu sein. Als weitere Optionen zählte Kompany Michael Olise und Leroy Sané auf.

Kane hat 20 Tore in 19 Pflichtspielen erzielt – und neun Treffer vorbereitet

20 Tore hat Kane in 19 Spielen bislang erzielt, dazu neun vorbereitet. Vor dem Spiel in Dortmund hatte er nur in den beiden ersten Pokalspielen ausnahmsweise eine ganze Halbzeit verpasst. Der Bayern-Fußball werde ohne ihn anders aussehen, gab Kompany zu. Die zweite Hälfte am Samstag hatte das belegt, als erst mit etwas Glück in der Entstehung (Abwehrspieler Niklas Süle lag am Boden) Jamal Musiala per Kopf ausglich.

Gegen Leverkusen dürfte eine bessere Leistung als beim BVB nötig sein, um nicht die erste Titelchance der Saison zu verspielen – selbst falls sich der deutsche Meister wie beim 1:1 in der Liga aufs Verteidigen beschränkt, wovon eher nicht auszugehen ist. „Sie können tief verteidigen und hoch pressen“, sagte Kompany.

Was seinen Angriff angeht, wird der Trainer übrigens weiter kreativ bleiben müssen, sollte Kane sich erneut verletzen. Einen Spieler wie Choupo-Moting zu verpflichten, hat der FC Bayern im Winter nicht vor. Oder, wie es Sportdirektor Christoph Freund formulierte: „Einen zweiten Harry Kane zu verpflichten, werden wir uns nicht leisten können – und es wäre für den Kader nicht gesund.“ Er sagte: „Wir sind in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt.“