Von Javier Cáceres, Berlin

Der norwegische Krimiautor Jo Nesbø, 61, hat seinem Landsmann Erling Braut Haaland etwas voraus: Er ist schon länger weltberühmt als der zuletzt angeschlagene Stürmer von Borussia Dortmund, der an diesem Donnerstag um seinen ersten Titel in Deutschland kämpft - im DFB-Pokalfinale von Berlin gegen RB Leipzig. Nesbøs Bücher haben sich millionenfach verkauft, insbesondere jene aus der sagenhaften Harry-Hole-Reihe, die auch für einen Hollywood-Film ("Schneemann") als Vorlage dienten. Der Legende zufolge konnte Nesbø auch deshalb Schriftsteller werden (und umjubelter Frontmann der stadionfüllenden Rockband Di Derre), weil an ihm ein Fußballer verloren ging: Er war wie später Haaland Stürmer beim norwegischen Erstligisten FK Molde, ehe Knieverletzungen ihn stoppten. "Warum der Fußball in meinen Büchern allenfalls am Rande eine Rolle spielt? Es gibt keine richtige Erklärung dafür. Außer vielleicht, dass ich nicht möchte, dass er zu sehr zu meinem Alter Ego wird. Denn ich bin jetzt viel interessierter an Fußball als früher", sagt Nesbø in Oslo ins Telefon.