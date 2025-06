Der Kampf um den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga hat sich weiter zugespitzt. Am Sonntagabend gewann der HC Erlangen mit 29:23 (15:12) bei der SG BBM Bietigheim, verließ die Abstiegsplätze und verhinderte, dass die Gastgeber vor 4500 Zuschauern in der ausverkauften Halle die vorzeitige Rettung feiern konnten. Gerade in der Anfangsphase war jeder einzelne Angriff hart umkämpft. In den ersten zehn Minuten fielen lediglich sieben Tore. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte gelang es Erlangen, sich auf drei Treffer abzusetzen – ein Vorsprung, der auch zur Halbzeit noch Bestand haben sollte.