Nach seiner Operation wegen Hodenkrebs wird Biathlon -Trainer Sverre Olsbu Röiseland schon in dieser Woche beim Weltcup in Estland wieder beim deutschen Team sein. Das bestätigte der Norweger der Zeitung Verdens Gang in seinem Heimatland.

Der 35-Jährige ist Coach der deutschen Frauen, die in Otepää am Freitag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) im Sprint bei der vorletzten Station des Winters über 7,5 Kilometer antreten. Röiseland hatte am Mittwochabend seine Krebs-Diagnose bei Instagram öffentlich gemacht und nun weitere Details bekanntgegeben.

„Ich hatte während der gesamten Olympischen Spiele Symptome und habe mich dann nach meiner Rückkehr untersuchen lassen“, sagte der Ehemann der dreimaligen Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland. Kurz nach den Winterspielen im Februar folgte bereits die Operation in Norwegen.