Beim verheerenden Erdbeben in der Türkei ist auch der Kapitän der türkischen Handball-Nationalmannschaft gestorben. Cemal Kütahya sei unter den Trümmern seines Hauses in Antakya gefunden worden, teilte der türkische Verband mit. Auch sein fünf Jahre alter Sohn sei bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. Der 32-jährige Kütahya hatte beim türkischen Tabellenführer Hatay Büyükșehir Belediyespor unter Vertrag gestanden. Er war Kapitän des Handball-Nationalteams und des Beachhandball-Nationalteams der Türkei. Am frühen Morgen des 6. Februar hatte das erste Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, Stunden später folgte ein zweites Beben der Stärke 7,6. Seitdem gab es mehr als 2400 Nachbeben. Die Zahl der bestätigten Toten lag bis zum frühen Dienstagmorgen bei mehr als 37 500, mehr als 80 000 Menschen wurden verletzt. Tausende werden weiterhin vermisst.