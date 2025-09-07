Die Schweiz ist für viele nordamerikanische Profis nicht nur aufgrund der in der Regel üppig ausfallenden Gehaltschecks ein sehr beliebtes Eishockeyland. Wer es gewohnt ist, jahrelang regelmäßig Hunderte von Reisekilometern zu einem Auswärtsspiel zurückzulegen, in unterklassigen Ligen meist im Bus, der schätzt es besonders, verlässlich nach Auswärtsfahrten im heimischen Bett zu nächtigen. Die relativ kurzen Distanzen in der Schweiz garantieren das.

Der ERC Ingolstadt hat am vergangenen Wochenende auch die Annehmlichkeiten der überschaubaren eidgenössischen Reisestrecken kennengelernt. Am Freitagabend waren die Oberbayern beim EV Zug in der Zentralschweiz zu Gast, von wo es direkt nach Spielschluss in den Westen des Landes an den Genfersee nach Lausanne weiterging, wo am Sonntagnachmittag ihr zweites Schweizer Gastspiel in der Champions Hockey League (CHL) über die Bühne ging. Die rund 230 Kilometer lange Busfahrt, die um zwei Uhr nachts endete, war kein großes Ding für die Spieler. Noch angenehmer wurde der Schweiz-Trip dank der Ergebnisse: Auf einen beeindruckenden 7:3-Erfolg beim EV Zug folgte ein 3:1-Sieg beim HC Lausanne.

Das 7:3 beim EV Zug, dem Schweizer Meister aus dem Jahr 2022, war das erste Ausrufezeichen der neuen ERC-Saison. Ingolstadts Offensivwucht war so stark, dass Zugs Torhüter Leonardo Genoni, der beim Schweizer Silbermedaillengewinn bei der Weltmeisterschaft im Mai zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt worden war, nach nur 26 Minuten und fünf Gegentoren vom Eis ging. Dabei hatte die Partie alles andere als ideal für den ERC begonnen, denn nach nur fünf Spielminuten lag die Mannschaft von Trainer Mark French bereits mit 0:2 zurück. „Nach dem 0:2 dachten wahrscheinlich alle, das wird nicht gut ausgehen“, sagte Nationalspieler Philipp Krauß. Der Ausgleich noch im Startdrittel und sechs Tore in Serie sorgten aber dafür, dass es für den ERC richtig gut ausging.

Krauß gefällt auch, „dass wir in der defensiven Zone so gespielt haben, wie wir es haben wollen“

Offensiv ragte aus dem ERC-Kollektiv in Zug Riley Barber heraus. Der US-Stürmer, der im Sommer aus Russland an die Donau gewechselt war, erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere vor. „Er hat die vergangenen Jahre nur in Topligen gespielt, gerade offensiv weiß er seine Fähigkeiten einzusetzen“, sagte Krauß, der beim Sieben-Tore-Spektakel in einer Sturmformation mit Barber auflief. Als Mittelstürmer fungierte in ihrer Reihe Peter Abbondanato, ein weiterer neuer ERC-Spieler. An der Seite des Kanadiers hat Krauß, inklusive der Testspiele, sieben der bisherigen acht Saisonpartien bestritten, eine gewisse Chemie ist schon entstanden. „Es läuft sehr gut mit ihm“, berichtete Krauß, der Abbandonatos Ruhe auf dem Eis schätzt. Da der Kanadier nur drei Jahre älter als er ist, laufe auch die Kommunikation mit ihm „auf Augenhöhe“ ab.

Das Offensivfeuerwerk gegen einen Topgegner wie Zug tat den Oberbayern doppelt gut. Es bescherte ihnen nach den zwei CHL-Auftaktniederlagen vor heimischem Publikum gegen Ilves Tampere und Kalpa Kuopio nicht nur den ersten CHL-Sieg in der laufenden Spielzeit, sondern schob auch womöglich aufploppende Abschluss-Fragezeichen schnell zur Seite. Gegen die zwei finnischen Teams (1:3 und 1:4) war dem ERC nämlich jeweils nur ein Treffer gelungen. Sorgen in Sachen Torausbeute „haben wir uns deshalb noch nicht gemacht“, erklärte Krauß, aber klar war ihm und seinen Teamkollegen schon, dass man mit solch einer Offensivproduktion kaum Spiele gewinnen kann. Die sieben Tore in Zug waren die perfekte Antwort darauf. Krauß gefiel auch, „dass wir in der defensiven Zone so gespielt haben, wie wir es haben wollen“.

Nun wandert der Fokus voll auf den Start in die Deutsche Eishockey Liga

Das setzte sich am Sonntag beim Schweizer Meisterschafts-Zweiten fort. Die Ingolstädter agierten defensiv sehr aufmerksam und überstanden im Startdrittel sogar eine mehr als vierminütige Unterzahlsituation, da die Partie für Krauß' Nationalmannschaftskollegen Leon Hüttl nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe früh zu Ende war (15.). Diesmal war die ERC-Defensive um den starken Torhüter Devin Williams, der 23 der 24 Schüsse auf seinen Kasten parierte, der Schlüssel zum Erfolg. Die ERC-Tore gingen auf das Konto von Riley Sheen (25.) und Verteidiger Alex Breton, der in Überzahl und ins leere Tor traf (51. und 59.).

Nach der Rückkehr aus der Schweiz wandert der ERC-Fokus voll auf den Start in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Am Freitag erfolgt der Auftakt zu Hause gegen die Iserlohn Roosters (19.30 Uhr), zwei Tage später geht es zum Aufsteiger, den Dresdner Eislöwen (14 Uhr). Dann müssen sich die ERC-Profis wieder an die deutschen Reisedimensionen gewöhnen: Die knapp 400 Kilometer lange Fahrt nach Sachsen ist fast doppelt so lang wie die Reise von Zug nach Lausanne.