Eishockey-Erstligist ERC Ingolstadt hat die letzte freie Position in der Defensive für die kommende Saison 2021/22 hochkarätig besetzt. Von den Chicago Wolves wechselt David Warsofsky an die Donau. Der 31-jährige US-Amerikaner soll eine zentrale Rolle in der Panther-Abwehr einnehmen. "David ist ein Verteidiger auf NHL-Niveau, der alles mitbringt, was ein Spitzenspieler braucht. Er ist läuferisch gut, verfügt über einen schnellen Antritt und hat einen guten Schuss. Lediglich seine Körpergröße hat ihm die ganz große NHL-Karriere verwehrt", sagt Sportdirektor Larry Mitchell über den 1,74 Meter großen Zugang. In der vergangenen Saison bestritt er 22 Partien in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga AHL, wobei ihm 19 Scorerpunkte gelangen. Aus dem aktuellen ERC-Kader kennt Warsofsky bereits Wayne Simpson sowie Chris Bourque, mit dem er gut befreundet ist.