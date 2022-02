Der ERC Ingolstadt verstärkt sich vor dem Hauptrundenfinale in der Deutschen Eishockey Liga mit Tim McGauley. Der Stürmer war zuletzt beim österreichischen Erstligisten HC Innsbruck aktiv. In 48 Partien für die Tiroler kam der 26-Jährige in der aktuellen Saison auf 50 Scorerpunkte (19 Tore, 31 Vorlagen). Er war damit nicht nur Topscorer seines Teams, sondern auch fünftbester Punktesammler der gesamten Liga. "Ich war in der vergangenen Woche in Innsbruck und habe Tim bei einem Spiel beobachtet. Die Scouting-Berichte, die ich über ihn erhalten hatte, bestätigten sich dabei. Er ist ein sehr guter Zwei-Wege-Center mit ausgeprägtem Spielverständnis", beschreibt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell den Zugang. "Er hat ein bisschen was von allem. Das bedeutet, er kann körperbetont spielen, hat aber auch Spielmacher-Qualitäten." Vor McGauleys Wechsel nach Innsbruck im vergangenen Sommer absolvierte der Kanadier seine Debüt-Saison in Europa beim norwegischen Klub Stjernen Hockey.