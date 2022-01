Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga hat den Vertrag mit Frederik Storm verlängert und hält damit einen wichtigen Spieler über die laufende Saison hinaus im Team. Der dänische Nationalspieler nimmt nicht nur bei Fünf-gegen-fünf, sondern auch im Powerplay sowie in Unterzahl eine Schlüsselrolle ein. Storm ist im bisherigen Saisonverlauf mit zehn Toren und zwanzig Vorlagen drittbester Scorer der Panther. "Frederik ist wahrscheinlich unser bester Zwei-Wege-Stürmer, und er ist sich für nichts zu schade. Nicht umsonst hat er die beste Plus-Minus-Bilanz unserer Mannschaft. Er ist ein super Schlittschuhläufer und macht jede Reihe, in der er zum Einsatz kommt, besser", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über den 32-Jährigen. "Egal in welcher Formation, Stormy bringt konstant gute Leistungen. Darüber hinaus passt er mit seiner professionellen Einstellung hervorragend ins Team." Storm war im Sommer 2020 aus Malmö nach Ingolstadt gekommen.