Der ERC Ingolstadt hat Torhüter Kevin Reich verpflichtet. Der 25-Jährige spielte zuletzt beim EHC München und will nun in Ingolstadt den nächsten Schritt in der Deutschen Eishockey Liga machen. "Kevin ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er ist noch jung und hat seine besten Goalie-Jahre mit Sicherheit erst noch vor sich. Trotzdem hat er schon viel Erfahrung auf hohem Niveau in einer Top-Mannschaft gesammelt", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell laut Mitteilung vom Dienstag. Vier Spielzeiten war Reich zuletzt in München unter Vertrag, wo er schon als wichtiger Torhüter für die Zukunft gehandelt worden war. Er kam dabei auf drei Einsätze in der deutschen Eliteliga.