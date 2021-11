Der ERC Ingolstadt hat den belarussischen Eishockey-Nationaltorhüter Danny Taylor verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, kommt der 35-Jährige von Dinamo Minsk. Der in Großbritannien geborene Taylor soll den fehlenden Torhüter Karri Rämö ersetzen. "Da Karri Rämö auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, wurde klar, dass wir nochmal einen Goalie verpflichten müssen, was sich in der aktuellen Jahreszeit alles andere als einfach gestaltet", sagte Sportdirektor Larry Mitchell. "Dannys Ziel war es, sich mit Belarus für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das hat leider nicht geklappt und er hat danach einige Woche gebraucht, um sich neu zu orientieren." Seit August hat der neue Keeper allerdings keine Spielpraxis mehr gesammelt.