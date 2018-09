5. September 2018, 13:45 Uhr Entwicklung im Fußball Zackzack statt Klickklack

Bundestrainer Joachim Löw ist ein Anhänger des Ballbesitzfußballs nach spanischem Vorbild.

Bei seiner WM-Analyse macht er aber klar, dass er es mit seiner Idee vom schönen Spiel übertrieben hat, es sei "fast schon arrogant" gewesen.

Die Frage ist: Kann sich der Ästhet Löw in der neuen Kultur des pragmatischeren Fußballs zurechtfinden?

Von Klaus Hoeltzenbein

Ballbesitz! Das ist ja eigentlich etwas sehr Positives, weil es bedeutet, dass man das Wichtigste zu eigen hat: den Ball. Noch ist diese hehre Idee zwar nicht auf der Müllhalde des Fußball-Historie entsorgt worden, das wäre Verrat an einer großen Epoche. Aber zumindest hat Bundestrainer Joachim Löw sie wohl doch umgetopft, hat sie übereignet an einen Ort wie das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Dort hat diese Ballbesitz-Idee ja schon ihr Eckchen, in dem an die Nächte von Rio, den WM-Gewinn 2014, erinnert wird. Und jetzt wird dort vielleicht ein bisschen umdekoriert, kommen ein paar frische Löw-Sätze an die Wand.

"Das war meine allergrößte Fehleinschätzung, mein allgrößter Fehler", hatte Löw auf seiner verspätete Bilanz-Pressekonferenz zur WM 2018 begonnen, die Züge einer Selbstgeißelung enthielt. Falsch sei gewesen, "dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen". Der Versuch der Titelverteidigung geriet zum Trauerspiel: 0:1 gegen Mexiko, 2:1 gegen Schweden, 0:2 gegen Südkorea. "Das war fast schon arrogant", geißelte Löw: "Ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren. Ich hätte die Mannschaft schon vorbereiten müssen auf eine etwas stabilere, sichere Spielweise."

Löw kam zu spät, trotz alarmierender Testresultate hatte er nicht wahrhaben wollen, dass seine langjährige Strategie decodiert war. Er hatte die jüngsten Erkenntnisse des Klubfußballs nicht auf sein Nationalteam übertragen. Hatte nicht berücksichtigt, dass sich auch der Fußball den gesellschaftlichen Realitäten anpasst; dass die Träumer ermattet waren, und die Pragmatiker die Regie übernommen hatten. Exemplarisch zu beobachten in Spanien, wo der Ballbesitz-Fußball moderner Prägung beim FC Barcelona erfunden wurde. Der Pragmatismus von Real Madrid hat dort inzwischen Barças Illusionisten abgelöst, Cristiano Ronaldo konnte zumindest auf internationaler Bühne Lionel Messi beerben. In der Champions League, dieser Mustermesse des Weltfußballs, dominierte zuletzt drei Mal in Serie Real Madrid, drei Mal war für Barcelona schon im Viertelfinale Schluss. Lionel Messi dribbelt immer noch eindrucksvoll, aber der Zauber des Unwiderstehlichen ist gebrochen.

Barças Ballbesitz-Fußball war stets wie ein offenes Buch. Trotzdem schien es lange kein Gegenmittel zu geben. Klick, klack, klick, klack - im von Messi inspirierten Kurzpass-Spektakel gingen die Gegner unter. "Der Ball wird nicht müde", lautete jene Formel, nach der der niederländische Trainer Johan Cruyff dem FC Barcelona (von 1988 bis 1996) sein heute als Tiki Taka bekanntes Programm implantiert hatte. Perfektioniert von Trainer Pep Guardiola um Messi und dessen kongeniale Partner Xavi und Iniesta. Ohne das Duo kam Messi nicht so gut zurecht, mit Argentinien scheiterte er meist früh bei großen Turnieren. Spanien aber dominierte ohne den Meister - Europameister 2008, Weltmeister 2010, Europameister 2012! Nur Messi, 31, ist heute bei Barça noch dabei; Xavi, 38, kickt in Katar, Iniesta, 34, jetzt in Japan. Das Trio bleibt einmalig, seine Fußball-Kunst wird durch künstliche Intelligenz nicht mehr reproduzierbar sein.

Die "Ochsenabwehr" als Sicherheitselement

Löw hat den FC Barcelona nicht nur bestaunt, er war der größte Fan. Aber in seinem Plan, die verblüffende Präzision des Passspiels auf die deutsche Nationalelf zu übertragen, war er 2014 sehr viel weiter als zuletzt. So streute er damals in seine Offensivgedanken, die sich an den technischen Fähigkeiten von Toni Kroos und Mesut Özil orientierten, diverse Sicherheitselemente ein. Der beste Beleg ist jene "Ochsenabwehr" von 2014, die Höwedes, Boateng, Hummels und zu Beginn auch Mertesacker bildeten. Bis zum Finale wartete Löw zudem auf den zuvor verletzten Bastian Schweinsteiger, dem dann das Spiel seines Lebens gelang. Schweinsteigers getackerte Platzwunde unterm Auge wurde zum Symbol: Dafür, dass Ballbesitz allein zum Selbstzweck wird - für die großen Siege braucht es sehr viel mehr.

Schaut man sich Löws Zukunftskader an, den er am Mittwoch präsentierte, so wird man nicht recht schlau daraus. Auf "grundsätzliche Veränderungen", die nach der WM versprochen waren, hat er verzichtet. Stattdessen wurden fürs erste Länderspiel am Donnerstag in München gegen Frankreich gleich sieben gelernte Innenverteidiger nominiert. Daraus ließen sich mehrere Ochsenabwehren bilden, aber was passiert davor? Nicht einen gelernten defensiven Mittelfeldspieler führt Löw im neuen Sortiment - Sami Khedira, der Weltmeister, wurde nicht mehr nominiert, auch Sebastian Rudy ist nicht dabei. Und dies, obwohl Rudy einen tapferen 31-Minuten-Einsatz gegen Schweden in seinem persönlichen WM-Protokoll stehen hat, bis ein Nasenbeinbruch ihn stoppte.

Dort jedoch, im Mittelfeld, war bei der WM die größte Sicherheitslücke. Auf der Sechserposition, auf der die deutsche Nationalelf mit Turnierspielern wie Matthäus und Buchwald (WM 1990), Dieter Eilts (EM 1996) oder eben Schweinsteiger historisch meist prägend besetzt war, gibt es jetzt ein großes Rätsel. Denn über diese Position definieren sich in der Post-Ballbesitz-Ära viele Mannschaften. Toni Kroos, den aktuell einzigen deutschen Weltklassespieler, wieder dorthin zurückzuziehen, wäre ein Luxus, den sich Löw kaum leisten kann. Kroos gehört weiter nach vorne, gerade jetzt, da Özil, sein Partner, sich zurückgezogen hat. In dieser wesentlichen Statikfrage gibt es nicht mehr viele Optionen: Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan könnten nach hinten beordert werden; oder Joshua Kimmich, der 23-Jährige mit Chefpotenzial, rückt von der Außenbahn nach innen. Die Lösung mit Kimmich als Staubsauger, als Türsteher vor der Abwehr, hatte mancher dem Bundestrainer schon zur WM einzuflüstern versucht. In dieser Rolle darf Kimmich jedoch nicht einmal beim FC Bayern ran, dabei entspricht sie ausdrücklich seinem Berufswunsch.