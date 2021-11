Der englische Fußballverband hat den Vertrag mit Nationaltrainer Gareth Southgate um zwei Jahre bis Dezember 2024 verlängert. Das gab die Football Association (FA) am Montag bekannt. Southgates bisheriger Vertrag galt bis zum Ende der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar stattfindet. Der 51-jährige ehemalige Nationalspieler, der ursprünglich nur eine Interimslösung war, ist seit November 2016 für die Three Lions verantwortlich. "Es bleibt ein unglaubliches Privileg, diese Mannschaft zu leiten", sagte Southgate zur Vertragsverlängerung. "Vor uns liegen große Möglichkeiten." Nach dem verlorenen EM-Finale im Sommer hatte Southgate seine langfristige Zukunft zunächst offen gelassen. England hatte im Wembley-Stadion im Elfmeterschießen mit 2:3 gegen Italien verloren und den ersten großen Fußball-Titel seit 55 Jahren verpasst. Bei der WM 2018 hatte er England bis ins Halbfinale geführt. In der ersten Spielzeit der Nations League wurden die Three Lions Dritter.