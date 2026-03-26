Fabio Capello schien dem englischen Fußball einst einen Rekord für die Ewigkeit hinterlassen zu haben. Als Nationaltrainer der Three Lions von 2007 bis 2012 berief der Italiener vor der WM 2010 zunächst 30 Spieler in seinen vorläufigen Kader, obwohl dieser für das Turnier auf 23 Profis reduziert werden musste – ein deutliches Zeichen seiner Unentschlossenheit bei der Auswahl. Das Vorgehen fügte sich nahtlos in eine damals überlange Vorbereitung ein. Am Ende scheiterte Capellos England bereits im Achtelfinale krachend an Deutschland (1:4).

Nun ist Capello, 79, den Spitzenwert für das umfangreichste England-Aufgebot der Geschichte los. Thomas Tuchel, in der Reihe seiner Nachfolger der amtierende, berief für den aktuellen Länderspielblock mit Testpartien an diesem Freitag gegen Uruguay und am Dienstag gegen Japan in Wembley sogar 35 (!) Spieler.

Die Maßnahme ist jedoch kein Ausdruck von Unsicherheit, sondern durchdachtes Kalkül im Hinblick auf die kommende Riesen-WM mit 48 Nationen. „Wir haben uns die Köpfe zerbrochen“, sagte Tuchel, 52, zu den Überlegungen seines Trainerteams, wie sich der Lehrgang am sinnvollsten gestalten lasse. Weil England bereits für die WM qualifiziert ist und die Grundstruktur der Mannschaft steht, wagt der Deutsche ein XXL-Aufgebot, das mit den bisherigen Gepflogenheiten bricht: De facto wird ein stattlicher Teil der Spieler nach der ersten Partie ausgetauscht. Alle Personalien erklärte Tuchel gewohnt detailliert. Im ausführlichen Gespräch für die Webseite des englischen Fußballverbands stöhnte selbst der Fragesteller: „Das ist ein ziemlich großes Aufgebot, nicht wahr?“

Der Kader umfasst 30 Feldspieler und fünf Torhüter, wobei Brightons Ersatzkeeper Jason Stelle, 35 Jahre alt, ausschließlich als Trainingstorwart eingesetzt wird. Tuchel zieht – wie bereits sein Vorgänger Gareth Southgate – in Erwägung, vier statt drei Torhüter zur WM mitzunehmen. Der vierte Keeper würde nicht offiziell zum Aufgebot gehören und auch nicht eingesetzt werden, sondern vor allem seine Kollegen im Training entlasten. Hintergrund der hohen Zahl an Feldspielern ist ebenfalls der Versuch, Kräfte zu schonen. Elf Spitzenspieler – darunter Harry Kane (FC Bayern), Declan Rice und Bukayo Saka (beide Arsenal) – haben die erste Woche freibekommen und werden erst am Samstag nach der ersten Partie zum Team stoßen. Von dieser kleinen Erholungspause für die Spieler erhofft sich Tuchel, dass sie „mental und körperlich“ bei der WM profitieren. Würde das Flugzeug schon jetzt nach Nordamerika abheben, wären all diese Profis sicher dabei, betonte Tuchel.

Das Vorgehen ermöglicht Tuchel, eine Reihe von Anwärtern auf einen Kaderplatz für die WM zu testen, wie etwa die erstmals unter ihm berufenen Harry Maguire und Kobbie Mainoo von Manchester United. Auch Jude Bellingham ist nach Rücksprache mit seinem Verein Real Madrid vertreten, er soll nach seiner Oberschenkelverletzung im Teamtraining aufgebaut werden; bestenfalls könnte Bellingham gegen Japan auf dem Platz stehen, sagte Tuchel. Um keine Unzufriedenheit aufkommen zu lassen, teilte der Coach intern bereits mit, welche Spieler das Camp voraussichtlich vorzeitig verlassen werden – ließ sich die Option aber offen, sich aufgrund entsprechender Leistungen noch umentscheiden zu können. Damit machte Tuchel die erste Lehrgangswoche zu einer Art Audition – und benannte das zur Überraschung der Fußballöffentlichkeit auch so. „Warum sollte es das nicht sein?“, fragte Tuchel: „Es ist sehr wichtig, das klarzustellen.“

Bleibt Tuchel nach der WM im Amt, coacht 2028 erstmals ein Ausländer die Three Lions bei einem Heimturnier

Die Daily Mail verglich Englands Fußballcasting amüsiert mit „Big Brother“ – eine Anspielung auf die TV-Serie und auf George Orwells Roman 1984, in dem es heißt: „Big Brother is watching you („Der große Bruder beobachtet dich“). Frei nach Orwell könnte man in Tuchels Fall sagen: „Big Tuchel is watching you …“

Am kuriosesten ist wohl die Situation von Angreifer Phil Foden, der in der ersten Woche als Spielmacher eingeplant ist und ebenso nach dem Personalwechsel im Camp bleibt – dann aber als „Nummer neun“, wie Tuchel angab, also als Stürmer. Debatten um einzelne Personalien bleiben allerdings selbst bei 35 Nominierten in England nicht aus. Am härtesten erscheint der Verzicht auf Trent Alexander-Arnold. Der Rechtsverteidiger von Real Madrid wurde von Tuchel, zum Teil verletzungsbedingt, erst einmal berufen, vor fast einem Jahr, als er 26 Minuten gegen Andorra zum Einsatz kam.

Obwohl rechts Reece James (FC Chelsea) verletzt absagen musste, entschied sich Tuchel für Tino Livramento (Newcastle), Djed Spence (Tottenham) sowie den Leverkusener Jarell Quansah. Als auch Quansah kurzfristig ausfiel, nominierte Tuchel Arsenals Ben White nach – der seit der WM 2022 nicht mehr berücksichtigt wurde, nachdem er dort während des Turniers in Katar abreiste und sich fortan weigerte, unter Southgate für England zu spielen. Laut dieser Nominierung stünde Alexander-Arnold höchstens an sechster Stelle auf seiner Position. Es sei ein „sportlicher“ Beschluss, kommentierte Tuchel, der in der Vergangenheit die defensive Verlässlichkeit Alexander-Arnolds bemängelt hatte. Dessen einzige Chance auf ein WM-Ticket könnte darin bestehen, dass Tuchel letztlich feststellt, keiner der weniger erfahrenden Konkurrenten erreiche Alexander-Arnolds Niveau. Offensiv gilt jener nach wie vor als einer der talentiertesten Außenverteidiger der Welt.

Die Wertschätzung für Tuchel in Englands Football Association (FA) ist derzeit groß. Der Verband verlängerte den Vertrag des Deutschen im Februar um zwei weitere Jahre bis nach der EM 2028, die zu Hause in Großbritannien und Irland stattfinden wird. Damit würde erstmals ein ausländischer Trainer die Three Lions bei einem Heimturnier betreuen. Die Gründe für die Entscheidung der FA liegen auf der Hand: Sportlich läuft es, es gibt kaum adäquate Alternativen zu Tuchel – und sollte die WM für England doch zu einem Misserfolg werden, wäre Tuchel wahrscheinlich ohnehin nicht zu halten. Der Fokus liegt nun ausschließlich auf der WM und der optimalen Kaderkomposition. Für das Turnier darf Tuchel maximal 26 Spieler benennen.