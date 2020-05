Weitere Corona-Fälle in der Premier League

Bei der zweiten Runde der Massentests in der englischen Premier League sind zwei weitere Coronafälle aufgetreten. Laut Liga-Mitteilung wurden zwei Personen aus zwei Klubs positiv getestet. Zuvor waren 996 Analysen bei Spielern sowie Mitarbeitern aller Vereine durchgeführt worden. Der AFC Bournemouth gab bekannt, dass einer seiner Spieler betroffen sei. Die ersten Massentests der Liga hatten bereits sechs Coronafälle hervorgebracht. Die Klubs hatten am vergangenen Dienstag nach wochenlanger Pause das Training in Fünfergruppen aufnehmen dürfen. 92 Saisonspiele stehen noch aus. Die Vereine hoffen auf einen Re-Start im Juni.