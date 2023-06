Am letzten Spieltag der EM-Qualifikation vor der Sommerpause hat England einen Kantersieg zelebriert. Die Three Lions schlugen auf dem Weg zum Turnier 2024 in Deutschland Nordmazedonien mit 7:0 (3:0). Drei Treffer erzielte Toptalent Bukayo Saka, 21, vom FC Arsenal, Sturmroutinier Harry Kane von Tottenham Hotspur gelangen zwei Tore (beide oben im Bild). Der Sieg im Stadion Old Trafford in Manchester war für England der vierte im vierten Spiel, damit führt das Team von Trainer Gareth Southgate die Gruppe C klar an. Zweiter ist die Ukraine, die kurz nach dem 3:3 im Test gegen Deutschland mit 1:0 gegen Malta gewann. Auf neutralem Boden in der Slowakei benötigten die Ukrainer dafür zwei Elfmeter. Den ersten verschoss Andrej Jarmolenko, den zweiten nutzte Wiktor Zygankow.

Ebenfalls zwei Elfmeter-Versuche für das 1:0-Siegtor waren am Montagabend bei Kylian Mbappé erforderlich. Im Topspiel der Gruppe B gegen Griechenland scheiterte der französische Weltklassestürmer von Paris Saint-Germain zunächst an Griechenlands Torwart Vlachodimos, doch nach Intervention des Videoreferees wurde der Strafstoß wiederholt - und von Mbappé zum 1:0-Siegtor verwandelt (unten). Damit hat auch Topfavorit Frankreich bisher aller vier Spiele gewonnen. Bei den Griechen sah Konstantinos Mavropanos (VfB Stuttgart) nach einer Notbremse am Frankfurter Randal Kolo Muani die rote Karte (69.), zuvor hatte der Verteidiger bereits den Strafstoß verursacht.

Aufatmen konnte nach einem nervenzehrenden Match Stefan Kuntz, der Trainer der türkischen Nationalelf. Nach einem verschossener Elfmeter von Hakan Calhanoglu und einem aberkannten Tor setzte sich die Türkei im wichtigen Heimspiel gegen Wales mit 2:0 (0:0) durch, für die späten Tore sorgten Umut Nayir (72.) und Arda Güler (80.) Die Türken verteidigten damit ihre Führung in Gruppe D. Ebenfalls Erster in ihrer Gruppe ist die Schweiz, die aber in Luzern den ersten Dämpfer kassierte. Denn beim 2:2 gegen Rumänien lag sie bis zur 89. Minute 2:0 in Führung.