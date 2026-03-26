Fabio Capello schien dem englischen Fußball einst einen Rekord für die Ewigkeit hinterlassen zu haben. Als Nationaltrainer der Three Lions von 2007 bis 2012 berief der Italiener vor der WM 2010 zunächst 30 Spieler in seinen vorläufigen Kader, obwohl dieser für das Turnier auf 23 Profis reduziert werden musste – ein deutliches Zeichen seiner Unentschlossenheit bei der Auswahl. Das Vorgehen fügte sich nahtlos in eine damals überlange Vorbereitung ein. Am Ende scheiterte Capellos England bereits im Achtelfinale krachend an Deutschland (1:4).