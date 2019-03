23. März 2019, 23:05 Uhr England - Tschechien Stimmungsumschwung auf der Insel

Mit drei Toren beim 5:0 gegen Tschechien versöhnt sich Raheem Sterling mit den Fans - die auch das englische Nationalteam wieder feiern.

Von Sven Haist, London

Um seinen Traum auszudrücken, sich im englischen Nationalstadion einen Namen zu machen, hat sich Raheem Sterling vor Jahren ein Tattoo stechen lassen, das ihn als kleinen Jungen mit Ball in der Hand und der Nummer "10" auf dem Trikot zeigt. In dieser Zeichnung schaut Sterling ehrfürchtig auf zum Wembley, in dessen Nebenstraßen er das Fußballspielen erlernt hat. Die Tätowierung setzte nun das Leben in vertauschten Rollen um. Bei seiner Auswechslung bewunderte der 24 Jahre alte Sterling am Freitagabend nämlich nicht mehr das Wembley, sondern das Wembley bewunderte ihn. Mit einer nicht enden wollenden Standing Ovation bedankten sich die Zuschauer für seine drei Tore (24./62./68.) und einen herausgeholten Elfmeter (den Harry Kane verwandelte/45.+2), als würden sie ihn gar nicht gehen lassen wollen. "Das ist es, woraus Träume gemacht sind. Ich bin in einfach glücklich, dass er wahr geworden ist", sagte Sterling.

Sein erster Dreierpack für England - dem ersten eines Nationalspielers im Wembley seit Jermain Defoe im September 2010 - hat zur Versöhnung mit den Fans geführt: sowohl für ihn selbst als auch für das englische Nationalteam. Gerade ein Jahr ist es her, dass sich die Leute aufgrund der unansehnlichen Darbietungen der eigenen Mannschaft während eines Spiels selbst unterhalten mussten. Wenn einmal eine Welle der Begeisterung durchs Stadion ging, basierte sie eher auf der Idee, die eigenen Akteure vorzuführen. Von Spiel zu Spiel leerten sich die Tribünen immer mehr, bis der vierte Platz bei der WM in Russland die Menschen veranlasste, dem Team um Nationalcoach Gareth Southgate doch noch mal eine Chance zu geben.

Zum Auftakt der EM-Qualifikation starteten jetzt 82575 Zuschauer in der zweiten Halbzeit erneut eine Welle, indem sie ihre Hände nacheinander zum Himmel rissen - diesmal tatsächlich aus Euphorie. Durch das 5:0 (2:0) über Tschechien, dem höchsten Heimsieg seit dem gleichhoch ausgefallenen Erfolg über San Marino im Oktober 2014, hielt England zur Abwechslung mal den Erwartungen stand und schürte darüber hinaus sogar weitere. Angesichts der restlichen Gruppenkontrahenten Bulgarien, Montenegro und dem Kosovo gilt es selbst auf der Insel trotz der pannenreichen Vita der englischen Nationalmannschaft als Formsache, einen der ersten zwei zur EM berechtigenden Plätze zu belegen.

Englands Jugendakademien haben in den vergangenen Jahren hochveranlagte Profis hervorgebracht

Der Stimmungsumschwung und der Gesinnungswandel begründen sich in England auf der Neustrukturierung des Kaders, der die Nachwuchstalente der Nation zur Geltung kommen lässt. Mehr als die Hälfte der Spieler im 23 Mann umfassenden Aufgebot sind nicht älter als 25 Jahre, mit Ausnahme des dritten Torhüters Tom Heaton hat keiner das 30. Lebensjahr überschritten. Durch die Debüts der Jungspunde wurde zuletzt in England ein Altersrekord nach dem anderen gebrochen. Der im Winter vom FC Bayern umworbene und dem FC Chelsea gehörende Seitenangreifer Callum Hudson-Odoi hat mit 18 Jahren und 135 Tagen als jüngster Engländer sein Debüt in einem Pflichtspiel gegeben und damit die 69 Jahre bestehende Bestmarke von Duncan Edwards nach unten korrigiert. Zusammen mit dem gleichaltrigen Kompagnon Jadon Sancho auf der Gegenseite standen erstmals nach 138 Jahren für die Three Lions zwei Spieler auf dem Platz, die 18 oder jünger sind. Das fünfte Tor resultierte gar aus ihrem Zusammenspiel: Nach Pass von Sancho traf Hudson-Odoi den Pfosten - ehe der Tscheche Tomáš Kalas den Ball zum Eigentor ins Netz stolperte (84.). Mit den beiden auf dem Platz das Spiel zu beenden, sagte Southgate, sei wirklich aufregend gewesen. Die Sun titelte: "Goalden Wonders".

Das Gros der Debütanten spielt sich auf der Insel derzeit auf den Außenpositionen in den Vordergrund. Systematisch haben die englischen Jugendakademien in den vergangenen Jahren regelrecht Profis gezüchtet, die mit waghalsigen Dribblings oder schnellen Antritten durch die gegnerischen Abwehrreihen gehen wie der Wind. Die Flügelspezialisten ersetzen mit ihren Torvorbereitungen die Funktion des Spielmachers, den die Three Lions nicht besitzen. Im Kampf um die Angriffsplätze an der Seite des Torjägers Harry Kane zeigt Raheem Sterling den nachkommenden Himmelsstürmern, wo es lang geht. "Raheem war brilliant", sagte Southgate: "Die Anerkennung des Publikums freut mich für ihn. Wir können nicht leugnen, dass er schwierige Momente gehabt hat mit England."

Sterling fehlte anfangs die Reife, um sich erfolgreich einbringen zu können

Im Verlauf seiner Nationalmannschaftskarriere, speziell nach der missglückten EM 2016 mit dem Aus gegen Island im Achtelfinale, ist Sterling zur Zielscheibe der Anfeindungen geworden. Vor seinen fünf Toren in den vergangenen drei Länderspielen waren ihm in 45 Einsätzen seit seinem Debüt vor sechseinhalb Jahren lediglich zwei Treffer gelungen; jeweils eines in den Duellen mit Litauen und Estland. Weder bei Roy Hodgson noch anfangs bei Southgate brachte Sterling im Nationaltrikot einen Fuß auf den Boden. Ihm fehlte die Reife, um sich in einer unausgeglichenen Mannschaft erfolgreich einbringen zu können. Nach dem Generationswechsel musste Sterling dann auf der ungewohnten Position des zweiten Angreifers neben Kapitän Kane aushelfen.

Erst als Southgate nach dem vierten Platz bei der WM in Russland die Grundordnung der Three Lions auf einen Mittelstürmer und zwei Außenangreifer abänderte, fand sich Sterling dort wieder, wo seine Fähigkeiten am besten in Erscheinung treten. Und wo er sich in den zurückliegenden Saisons bei Manchester City unter Trainer Pep Guardiola sukzessive zu einem der gefürchtetsten Schnellangreifer der Welt entwickelt hat. Die Aufmerksamkeit nach seinem zweiten Tor gegen Tschechien nutzte Sterling für einen Gruß an einen in der Vorwoche an Leukämie verstorbenen Jugendspieler. Auf dem T-Shirt, das er unterm Trikot trug, war Foto von ihm mit dem Jungen zu sehen und die Botschaft, dass er in Frieden ruhen möge. Auch dafür hat ihn Wembley am Freitag bewundert.