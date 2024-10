Vier Siege aus vier Spielen, neun Tore und nur ein Gegentreffer: So liest sich die Bilanz, die sich England zum aktuellen Zeitpunkt dieser Nations-League-Runde im zweitklassigen B-Pool vorgestellt hat. Doch der Zwischenstand bildet nicht die Lage des Favoriten ab, sondern die des Außenseiters und Tabellenführers Griechenland. Die Engländer halten immerhin noch Anschluss, das 3:1 in Finnland am Sonntag wahrt die Chance auf den direkten Aufstiegsplatz – nachdem sie drei Tage zuvor im Duell mit den Griechen untergegangen waren wie ei­nst die Perser in der antiken Seeschlacht von Salamis. „Griechische Tragödie“, kapitulierte die englische Presse nach der Heimschmach (1:2). Nie zuvor hatte Griechenland England bezwungen, und überhaupt: Der Fußballweltranglisten-48. war das am niedrigsten klassifizierte Land, das seit der Entdeckung der britischen Insel ein Fußball-Länderspiel auf englischem Territorium gewinnen konnte.