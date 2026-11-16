Nachdem seine Spieler die Rekordserie des Weltmeisters beendet hatten, geriet Thomas Tuchel ins Schwärmen. „Eine brillante Leistung. Ein absolut verdienter Sieg. Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft. Eine fantastische Vorstellung von Anfang bis Ende“, sagte Englands Fußball -Nationaltrainer nach dem 3:2 (1:0) gegen Spanien in Madrid: „Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Wir waren mutig. Was den Teamgeist, die Energie und auch die spielerische Qualität angeht – das war auf höchstem Niveau.“

43 Spiele hatte Spanien nicht verloren, doch gegen die bestens eingestellten Engländer war der Europameister in der ersten Stunde chancenlos. Harry Kane (45./Foulelfmeter), Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.) hatten die Gäste in Führung geschossen, dann brachte ein Platzverweis von Elliot Anderson (63.) die Spanier wieder ins Spiel. Mikel Oyarzabal (65./Foulelfmeter) und Nico Williams (75.) trafen, England brachte den Sieg aber mit Glück und Geschick über die Zeit.

„Eine halbe Stunde fühlt sich gegen eine solche Mannschaft in Unterzahl an wie zwei Stunden“, sagte Tuchel: „So ist das eben. Ohne die Rote Karte wären wir der klare Sieger gewesen.“

Platz drei bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bedeutete das beste Ergebnis Englands seit dem Titelgewinn 1966. „Und wir waren trotzdem nicht zufrieden damit. Es ist beeindruckend, was wir in den letzten beiden Lehrgängen geleistet haben“, lobte Tuchel, dessen Team nun als Gruppensieger vor Spanien ins Viertelfinale der Nations League einzog.

„Wir wussten, dass wir sie diesmal schlagen würden“, sagte Englands Mittelfeldchef Declan Rice: „Die ersten zehn Minuten waren das Beste, was wir bisher gespielt haben. Druck, Druck. Das war ein großer Sieg.“