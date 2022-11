Der Einsatz von Englands Kapitän Harry Kane im zweiten WM-Vorrundenspiel gegen die USA (Freitag, 20 Uhr) ist offenbar fraglich. Der WM-Torschützenkönig von 2018 unterzog sich Berichten zufolge am Mittwoch einer Untersuchung wegen seines lädierten Knöchels. Kane war beim englischen Auftaktsieg gegen Iran (6:2) in der 75. Minute ausgewechselt worden. Am Dienstag und Mittwoch nahm der Torjäger von Tottenham Hotspur dennoch an den Trainingseinheiten teil.