Während dieses Länderspielblocks räumte Thomas Tuchel ein, dass sich die Führung einer Nationalmannschaft grundlegend von der eines Vereinsteams unterscheide. Diese Erkenntnis war wenig überraschend, zahlreiche andere prominente Trainer hatten sich in ähnlicher Form geäußert. Dennoch gebührte dieser Lerneffekt auch Tuchel, da sein zu Beginn dieses Jahres bezogener Posten als englischer Nationaltrainer seine erste Station außerhalb des Klubfußballs darstellt. So habe er sich bei den ersten beiden Zusammenkünften mit den Nationalspielern im Frühjahr und Sommer „viel anzueignen“ gehabt, gestand er. Doch die Erfahrungswerte haben sich gelohnt: Am Dienstagabend gewann England das WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien in Belgrad – mit 5:0 (2:0)!
England in der WM-QualifikationTuchel dreht die Stimmung auf der Insel
Ein 5:0 gegen Serbien genügt, um nach den tristen Siegen gegen Andorra eine Euphorie in England zu erzeugen. Trainer Thomas Tuchel wird mit Lob überhäuft.
Von Sven Haist, London
„Der Boss ist da“: Direkt nach Dienstbeginn besucht der neue englische Nationalcoach vier Premier-League-Spiele. Thomas Tuchel weiß, dass er auf der Insel jetzt im Zentrum aller Schlagzeilen und Erwartungen steht.
