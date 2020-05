Jürgen Klopp hofft auf die rasche Rückkehr, doch die Kellerkinder der Premier League bringen das "Projekt Neustart" ins Wanken. Vor dem nächsten Meeting der Klubs am Montag warnen die Zweifler eindringlich. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den falschen Schritt machen. Denn wenn wir es tun, könnte es Leben ruinieren. Es könnte Leben kosten", sagte Paul Barber, Geschäftsführer von Brighton & Hove Albion, der Daily Mail. Die Seagulls sind neben Aston Villa und dem FC Watford einer von drei abstiegsbedrohten Klubs, die sich bisher öffentlich gegen die vorschnelle Wiederaufnahme der Saison in England ausgesprochen haben.

Die aktuellen Pläne sehen vor, die noch ausstehenden 92 Spiele auf zehn neutralen Plätzen abseits der Ballungsgebiete auszuspielen. Für eine Verabschiedung dieses Konzepts müssten 14 von 20 Vereinen zustimmen. Laut eines Berichts des Mirror wollen sich die sechs schwächsten Teams der Liga ("The six Premier League rebels") dem Plan aber nur anschließen, wenn der Abstieg in dieser Saison ausgesetzt werde.

Dass am Montag bereits eine Entscheidung gefällt wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Grunddaten sind aber klar. Der Neustart ist für den 12. Juni geplant, Mannschaftstraining soll ab dem 18. Mai wieder möglich sein. Angesichts von 500 Menschen, die in der vergangenen Woche in Großbritannien täglich an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, sei dies aber unverantwortlich, sagen Kritiker. Auch Profis wie Sergio Agüero von Manchester City hatten zuletzt Bedenken geäußert.

Den Abstiegskandidaten stößt zudem das Format übel auf. "Wenn mindestens sechs Klubs - und ich vermute, es sind noch mehr - über die eindeutigen Nachteile und die verheerenden Auswirkungen dieser Miniliga mit neun Spieltagen besorgt sind, dann ist die Premier League in der Pflicht, sich um diese Bedenken zu kümmern", sagte Watfords Vorstandsboss Scott Duxbury. Aus seiner Sicht sei es "falsch" und "unfair", vor dem letzten Saisonviertel an neutrale Orte zu wechseln. Bei Geisterspielen würde den Teams mit einer Wegnahme des Heimrechts der Vorteil der "Vertrautheit" des eigenen Stadions genommen. "Jeder handelt in seinem eigenen Interesse - aber der Verzicht auf die Vorteile des Heimvorteils ist für die vom Abstieg bedrohten Vereine nicht verhandelbar", sagte ein hochrangiger Funktionär von einem der gefährdeten Klubs dem Mirror.

Für Duxbury ist das vorgestellte Projekt nur für Klubs im oberen Tabellendrittel lukrativ. "Die Teilnahme an diesem kompromittierten Format bringt nur einen Vorteil mit sich - nämlich, dass Liverpool den Titel gewinnen kann und andere Klubs ihren Platz in Europa buchen können", schrieb Duxbury in der englischen Times. Amtskollege Paul Barber machte auf der Vereins-Homepage deutlich, was für ihn Vorrang hat: "Mein Verein." Dann komme die Liga, dann der Fußball als Ganzes.

Liverpool liegt mit Teammanager Klopp 25 Punkte vor Manchester City. Zur ersten Meisterschaft seit 1990 fehlen den Reds nur zwei Siege aus den verbliebenen neun Partien. Brighton & Hove Albion (15.), Watford (17.) und Aston Villa (19.) kämpfen hingegen noch um die Klasse. Einen Saisonabbruch will aufgrund der noch ausstehenden TV-Gelder eigentlich niemand.