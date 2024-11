Von Sven Haist, London

Grundsätzlich ist es Schiedsrichtern am liebsten, wenn sie mit ihrer Spielleitung nicht auffallen und am Ende eines Matches niemand über sie spricht. Doch in den vergangenen Tagen hat der seit der Spielzeit 2017/18 in der Premier League pfeifende englische Referee David Coote die Aufmerksamkeit der europäischen Fußball-Öffentlichkeit auf sich gezogen – allerdings nicht wegen einer Fehlentscheidung auf dem Platz.