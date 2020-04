Englands Premier League bereitet sich in kleinen Schritten auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor. Am Montag hat unter anderem der FC Arsenal sein Trainingsgelände für seine Spieler, zu denen auch die deutschen 2014er-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi gehören, wieder geöffnet. Die Premier League beabsichtigt einen Neustart am 8. Juni, Teamtraining soll ab dem 18. Mai möglich sein. Geplant ist offenbar, dass die 92 verbleibenden Partien als Geisterspiele an wenigen Orten ausgetragen werden.